Избран новый председатель Конференции католических епископов Беларуси

Конференцию католических епископов Белоруссии возглавил Витебский Олег Буткевич, занимающий кафедру Витебского епископа. Решение о назначении было принято на пленарном заседании конференции, приуроченном к 30-летию восстановления структур Католической Церкви в республике.

На заседании присутствовали все белорусские иерархи и Апостольский нунций в Республике Беларусь архиепископ Анте Йозич. Также присутствовал архиепископ Тадеуш Кондрусевич, который после выхода на пенсию и отставки с пастырского руководства Минско-Могилевской архиепархии продолжает выполнять ряд функций в структуре ЦКБС в соответствии с ее Уставом.

«Главным пунктом повестки заседания стало избрание нового председателя, должность которого освободилась после выхода на пенсию архиепископа Тадеуша Кондрусевича. В результате голосования новым председателем Конференции католических епископов был избран епископ Витебский Олег Буткевич», — говорится в сообщении официального портала Римско-католической Церкви в Белоруссии Catholic.by.

Заместителем Буткевича в избран епископ Гродненский Александр Кашкевич, генеральным секретарем организации стал вспомогательный епископ Гродненской епархии Иосиф Станевский.

Монс. Олегу Буткевичу 49 лет. С ноября 2013 года он занимает должность епископа Витебского, а с 2015-го был вице-председателем Конференции католических епископов Белоруссии. Ординарий Витебской епархии одним из первых священнослужителей в стране выступил с предложением в связи с пандемией коронавируса освободить от праздничных и воскресных богослужений тех, кто боится заразиться COVID-19, а также имеющих симптомы ОРВИ. Также он выступал в СМИ с заявлениями о важности гражданской позиции священников и защите своих прихожан, однако призывал «не превращать костел в политическую партию», пишет Интерфакс.