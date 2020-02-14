Избран новый генеральный настоятель «Легионеров Христа»

Генеральный капитул института «Легион Христа», собравшийся в Риме, избрал 6 февраля нового генерального настоятеля. Им стал священник Джон Коннор. 51-летнему американцу предстоит большая работа по реабилитации имиджа «легионеров», сильно пострадавшего после того, как достоянием гласности стали неблаговидные поступки их основателя, Марсьяля Масьеля. Сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Cath.ch.

Отец Джон Коннор родился в 1969 году в штате Мэриленд. Учился деловому администрированию в Университете Лойолы в Чикаго. В 1991 году вступил в «Легион Христа», проходил новициат в Германии, затем учился в Италии и Испании. В 2001 году в Риме был возведен в сан пресвитера. С 2014 года являлся территориальным директором «Легиона» по Северной Америке.

Генеральный капитул собрался вскоре после того, как в конце 2019 года был завершен доклад о сексуальных домогательствах, которые были происходили внутри «Легиона» в прошлые годы. Руководство религиозного Института не только выразило глубокое сожаление в связи с этими печальными событиями, но и заявило о своей готовности «изменить менталитет, поведение и культуру внутри ‘Легиона’, которые в прошлом делали возможным такие ужасные вещи». Капитул, который будет заседать до 27 февраля, также рассмотрит апостольскую миссию «легионеров», подготовку семинаристов, соблюдение обета бедности, вопросы общиной жизни и другие вопросы.

«Легион Христа» был основан в 1941 году в Мексике священником Марсьялем Масьелем (1920-2008). Он объединяет католических священников и семинаристов. Крылом «Легиона», объединяющим мирян, а также епархиальных священников, является Апостольское движение «Regnum Christi» («Царство Христово»), основанное тем же Масьелем в 1959 году. «Легион» работает в 21 стране мира, к концу 2016 года в его рядах числилось четыре епископа, 961 священник и 617 семинаристов (не считая учащихся предсеминарий).

В 2005 году отец Марсьяль Масьель был вынужден оставить пост генерального настоятеля «Легиона» после того как он был обвинен в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним. В 2006 году Ватикан начал расследование его деятельности, по результатам которого Масьель был отстранен от всех должностей, но умер прежде, чем было принято решение о его исключении из клира Католической Церкви.

В 2009 году Папа Бенедикт XVI распорядился провести Апостольскую визитацию деятельности «легионеров». Ее возглавил кардинал Велазио Де Паолис. В 2012 году он представил доклад о деятельности этого Института, а в 2014 Ватикан утвердил новую конституцию «Легиона».