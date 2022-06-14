Из-за проблем со здоровьем Папа Франциск отложил поездку в Африку

«Запланированный на начало июля визит Святейшего Отца в Демократическую республику Конго и в Южный Судан отменен по настоянию врачей, чтобы не нанести ущерб лечению, которое он проходит», — сообщил глава пресс-службы Ватикана Маттео Бруни.

Директор Зала Печати Св. Престола уточнил, что поездка Папы Франциска в Африку будет перенесена на более поздний срок.

Кроме того, в минувшее воскресенье, приветствуя паломников после чтения молитвы Angelus, Папа обратился к народам и властям Конго и Южного Судана:

«Дорогие мои, с большим сожалением из-за проблем с ногой я вынужден отложить свой визит в ваши страны, запланированный на первые дни июля. Я прошу прощения за это. Вместе помолимся о том, чтобы с помощью Бога и медицинского ухода я смог как можно скорее быть среди вас. Давайте будем надеяться!»

Более месяца 85-летний Понтифик передвигается на инвалидной коляске, чтобы «не нагружать больное колено». Он дал понять, что неохотно согласится на новую операцию после перенесенного в июле прошлого года хирургического вмешательства из-за проблем с кишечником. Из-за гоналгии (боли в колене) Папа ранее уже отменил несколько мероприятий. На данный момент у него запланирована шестидневная поездка в Канаду, которая должна начаться 24 июля. Также было официально объявлено о визите Папы Римского в сентябре текущего года в Казахстан.



По материалам Vatican News, The Guardian, Интерфакса, ТАСС