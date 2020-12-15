Из-за неадекватных мер борьбы с COVID-19 дети и семьи практически лишены поддержки — ООН

Детский фонд ООН вновь обратил внимание общественности на тяжелое положение детей, подчеркивая, что оно вызвано и неадекватными мерами борьбы с COVID-19. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

По данным на первое декабря, пятая часть всех школьников в мире – 320 миллионов – не посещают школу, и это на 90 миллионов больше, чем месяц назад. Власти закрывают школы, хотя нет никаких веских доказательств того, что именно они являются фактором распространения вируса, отметил ответственный Детского фонда за образование Роберт Дженкинс.

Это подтвердило исследование, проведенное в 191 стране, где не было выявлено никакой связи между распространенностью вируса и функционированием школ. Вместо того чтобы инвестировать в безопасность школ, их попросту закрывают, причем не в качестве крайней меры, а в первую очередь. Речь идет о «бесполезной» мере, заявил Дженкинс. Из-за закрытия школ во многих регионах мира дети рискуют остаться не только без образования, но и без других социальных услуг, лишиться безопасности и питания. Миллионы детей не посещают школу уже более 9 месяцев.

«То, чему мы научились в отношении школы в период COVID, не оставляет сомнений, — утверждает Дженкинс, — Польза от открытых школ намного превышает цену их закрытия, и следует любой ценой избегать закрытия школ на национальном уровне».

Помимо плачевной ситуации со школами, Детский фонд ООН указал на отсутствие поддержки детей и семей во время первой волны пандемии. Наиболее развитые страны потратили огромную сумму — 10,8 триллиона долларов — на меры по борьбе с пандемией, но только 2 процента пошли на финансовую помощь семьям и детям. 90 процентов всех этих средств были вложены в налоговые стимулы и в пособия для предприятий. Около трети всех стран ОБСЕ и Европейского союза не предприняли вообще никаких мер по поддержке детей, а те страны, которые помогли детям, делали это только на протяжении трех месяцев.

Теперь, по прогнозам Детского фонда, в странах с высоким уровнем дохода детская бедность не сможет быть преодолена в течение ближайших пяти лет.

Детский фонд ООН призвал государства не сокращать объем помощи детям и семьям, поскольку это может привести к росту насилия, потере жилья, к ухудшению состояния здоровья и к увеличению риска изъятия детей из семьи.