Из опыта игнацианской духовности: четыре полезные стратегии распознавания

В Духовных упражнениях св. Игнатия Лойолы есть несколько «правил распознавания духов» – то, что мы могли бы назвать принципами мудрого различения. В эти правила включены четыре полезные стратегии, которые можно применять для принятия верного решения.



1. Список плюсов и минусов

Составьте список всех преимуществ определенного пути. Затем составьте список всех преимуществ отказа от этого пути. Если вам нужно рассмотреть несколько вариантов, составьте пары списков для каждого возможного решения. Иногда, при записывании всех «за» и «против», мы видим вещи, которые раньше были не столь очевидны.



2. Примерьте решение на себя

Представьте, что вы уже приняли решение. Например, вы решили получить сертификат преподавателя. Теперь потратьте несколько дней, возможно, неделю, на то, чтобы притвориться, будто вы на самом деле получили сертификат и ищете место преподавателя. Обратите внимание, как вы эмоционально реагируете на эту воображаемую жизнь. Как вы себя чувствуете после принятия такого решения? Этот метод требует воображения, но может оказаться весьма действенным.



3. Какой вы могли бы дать совет кому-то в вашей ситуации?

Представьте, что перед вашей дилеммой стоит кто-то другой, и этот человек приходит к вам за советом. Как бы вы подошли к рассмотрению этой ситуации? Что бы вы посоветовали? Какие вопросы задали? Затем попробуйте применить мудрость своего консультанта к себе.



4. Как вы это увидите в конце своей жизни?

Представьте, что вы приближаетесь к концу своей жизни. Святой Игнатий на самом деле предлагал людям представлять себя на смертном одре. Взгляните на всю свою жизнь. Как вы поступали и почему? За что вы благодарны и о чем сожалеете? В свете долгосрочной перспективы, как вы видите текущее распознавание, которые пытаетесь совершить?

Источник: jesuit.ru