Иудеи отмечают 5782 год от сотворения мира

Еврейские общины по всему миру вечером в понедельник встречают Рош ха-Шана — новый год по иудейскому календарю.

В России во время праздника Рош ха-Шана (иудейского Нового года) евреи обходят дома единоверцев ритуальными трубами, чтобы даже те, кто не может посетить синагогу, мог исполнить праздничную заповедь, рассказал РИА Новости пресс-секретарь главного раввина России Гершон Коган.

Рош ха-Шана (переводится с иврита как «голова года») — один из наиболее важных еврейских праздников, он отмечается два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей по иудейскому календарю. С Рош ха-Шана начинаются 10 дней молитв и покаяния, а заканчиваются главным и самым торжественным иудейским праздником — Йом-Кипур, «день искупления и прощения». В 2021 году он продлится два дня – 7 и 8 сентября, что соответствует 1 и 2 тишрея еврейского календаря, но начнется праздник уже вечером 6 сентября, так как именно с закатом в еврейском календаре начинаются сутки. Таким образом, по иудейскому календарю наступит 5782 год.

«В Рош-ха-Шана есть очень важная заповедь — услышать звук шофара, трубы, сделанной из бараньего рога. Для тех, кто по каким-то причинам не может прийти и услышать звук шофара в синагогу, во многих общинах — в частности в Марьиной роще – есть такая услуга: волонтеры приходят домой к этим людям домой и трубят, чтобы не оставить людей без заповеди», — рассказал Коган. Звук шофара в иудаизме толкуют как вызов на божественный суд и как призыв к покаянию.

Для праздника, пояснил Коган, используется специальный сборник молитв — махзор. «Как и большинство еврейских праздников, Рош ха-Шана — праздник семейный. Когда стемнеет, мужчины идут в синагогу, молятся, потом приходят домой — там происходит праздничная трапеза. Утро также начинается с молитвы в синагоге, а потом – праздничная трапеза дома. Точно так же пройдет и второй день праздника», — добавил он.

Главный раввин Берл Лазар, рассказал его пресс-секретарь, раздаст пришедшим в синагогу подарки к еврейскому Новому году. Он также обратится к общинам с поздравлениями, но основную часть праздника, как и каждый религиозный еврей, проведёт в своей семье.

Еврейская община в преддверии праздника рассылает посылки и проводит благотворительные акции для людей, которые еще не охвачены общинной жизнью, сообщил Коган. В них входит все необходимое для празднования Рош а-Шана: краткие махзоры (молитвенники) на Рош ха-Шана и на Йом-Кипур, календарь на новый 5782 год, баночка меда, виноградный сок и книга Теилим (Псалмы), специально напечатанная для этой акции. «Это — продолжение подобных благотворительных акций, в прошлом году осенью у нас тоже была акция «Тора в каждый дом», когда рассылались томики Торы, а сейчас — новогодние наборы с книгой Теилим», — сказал собеседник агентства.

Меры предосторожности при этом при общинных мероприятиях сохраняются: это социальная дистанция, маски, перчатки, использование санитайзеров. По-прежнему не допускаются в синагоги люди с признаками ОРВИ, а при малейших сомнениях в самочувствии рекомендуется оставаться дома. «В общине довольно много привитых и уже переболевших людей. Мы надеемся, что при соблюдении всех необходимым санитарных норм, посещение общественной молитвы будет безопасным», — подытожил Гершон Коган.