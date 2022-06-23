Итоговый документ синодального пути Преображенской Епархии в Новосибирске (рабочий вариант)

10 октября 2021 года в Католической Церкви открылся процесс подготовки к Синоду епископов, темой которого будет синодальность как таковая, то есть особый образ жизни и действия Церкви как народа Божия, все члены которого совместно совершают путь под водительством Святого Духа. А с 17 октября в четырех российских епархиях, как и в поместных Церквах по всему миру, открылась епархиальная стадия Синодального пути под девизом «Ради синодальной Церкви: общение, участие и миссия».

Во всех приходах Преображенской епархии уже состоялись предсинодальные встречи, на которых в процессе обсуждений были выработаны документы. На сегодняшний день все эти приходские документы обработаны и на их основе был выработан итоговый Общеепархиальный документ, который в начале июля этого года будет передан в Москву, в Конференцию католических епископов России (ККЕР).

Обработав все поступившие послания из четырех епархий и выработав Общероссийский итоговый документ, Поместная епископская конференция до 15 августа 2022 года представит его в Рим, в Генеральный секретариат Синода епископов, для выработки первой сводной версии рабочего документа. Документ ляжет в основу обсуждений уже на континентальном уровне: они завершатся разработкой второго итогового документа, который и станет материалом для дискуссий на XVI Ординарной генеральной ассамблее Синода епископов в октябре 2023 года.

Ниже мы публикуем рабочий вариант итогового документа синодального пути Преображенской епархии в Новосибирске. Наш Епископ Преосвященный Иосиф Верт сердечно благодарит всех, кто принял участие в его подготовке.

Также обращаем внимание, что до 30 июня с.г. все желающие могут ещё прислать свои комментарии и замечания к содержанию этого рабочего документа на адрес электронной почты координатора: genvic@cathnsk.ru

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РАДИ СИНОДАЛЬНОЙ ЦЕРКВИ: ОБЩЕНИЕ, УЧАСТИЕ, МИССИЯ

Итоговый документ синодального пути Преображенской Епархии

в Новосибирске

июнь 2022

I ВВЕДЕНИЕ

1. Актуальная ситуация Католической Церкви в Сибири

По большей части приходы на территории Преображенской Епархии немногочисленны, их посещают люди преклонного возраста (подавляющее большинство — женщины), исключение составляют несколько больших городов и мегаполисов, являющихся экономическим, политическим, культурным центром собственной области с развитой инфраструктурой (Новосибирск, Томск, Челябинск, Екатеринбург, Омск, Сургут и др.). В этих городах приходы активнее, больше инициатив от пастырей и самих прихожан, а приходы сравнительно “моложе”.

2. Понимание цели и задач синодального процесса

В целом, можно отметить непонимание данного синодального процесса для нашей поместной церкви, которая находится в “неофитской” стадии. Позитивным моментом прослеживается доверие Главе Церкви: “даже если мы не до конца понимаем цель Синодального Пути и плоды, которые он должен принести, но, будучи послушными Церкви в лице Папы и епископов, мы позволяем Святому Духу говорить нам через этих людей”.

II СОБРАННЫЕ ИТОГИ

1. Благодарность

В целом верующие всех общин отмечают огромную благодать установления религиозной свободы и возможности получать Таинства находясь внутри Церкви. Готовы “строить и возрождать” католическую традицию внутри поместной церкви. Это обуславливается и тем, что поколение “традиционных” католиков (приезжие и переселенцы из традиционно католических стран, миссионеры, иностранное духовенство) постепенно исчезает и воцерковленные “местные” верующие понимают, что лицо католичества в России постепенно призвано изменить свой облик.

2. Самосознание

Что делать с фактом самосознания себя как верующего или видя в других разделенность между Церковью и повседневностью. Невозможно не отметить большего понимания своей идентичности верующими, принадлежащими к различным движениям (неокатехуменат, Comunione e Liberazione, фоколяре и др.) — заметна более глубокая и полная формация, “личная встреча со Христом”, желание воспринимать себя “целостно”, жить в полноте религиозного самосознания.

3. Необходимость единства

Многие прихожане отметили нехватку единства между приходами, епархиями. Говоря о цели Синода как о “совместном пути”, “движении вместе”, невозможно проигнорировать видимые различия в литургии, пении, традициях внутри Церкви. С одной стороны — это нормальная тенденция, с другой — мы настолько немногочисленны, что хочется понимания “целостности”, принадлежности к чему-то большому.

4. Численность приходов

В ответах прихожан прослеживается общая убежденность в ответственности перед Церковью: ответственность за Ее состояние здесь и сейчас и за Ее распространение и расширение, что было лаконично выражено в одной из групп: “Церковь должна расти”. Отмечается маленькая активность российской Католической Церкви в интернет-пространстве, соцсетях.

Общая проблема: В храмах очень немного молодежи и детей, возможно, это связано с тем, что эта категория верующих не имеет надежного места, где может найти полноценное общение и правильную поддержку, определение призвания. Нужны новые формы катехизации, новые методы работы с молодежью. “Нужно сделать информацию, о нашей Церкви как таковой и наших общинах более доступной, привлекательной и понятной для других людей”

5. Общение внутри прихода

Практически в каждом городе отмечена необходимость приходских встреч: как затрагивающих вопросы веры, катехизиса, молитвы, углубления отношений с Богом, так и внелитургических: общение по интересам, общие праздники, субботники и т.д. “Группы могут стать своеобразной “школой ответственности” — тем местом, где прихожане будут привыкать высказывать своё мнение, не бояться этого, брать инициативу в свои руки, делиться идеями. Именно из этого у каждого будет формироваться осознание ответственности за приход и Церковь в целом.”

6. Межконфессиональное и межрелигиозное общение

Одним из важных аспектов общения, можно назвать, коммуникацию с разными религиозными общинами и особенно христианами. Например, хорошо бы делиться культурным и духовным опытом с православными и протестантскими общинами, иметь дружеские отношения с мусульманами, иудеями и другими конфессиями.

Отдельного внимания заслуживает мнение молодежи относительно общения со сверстниками других конфессий: “Каким образом можно развивать коммуникацию между католиками и не католиками? Во-первых, это организация приходских встреч как отдельными группами, разделенными по возрасту, так и совместными собраниями, где старшие и опытные верующие могут делиться своими свидетельствами с младшими и неофитами, а вторые в свою очередь тоже смогут делится с позиции свежего взгляда. Обмен опытом важен. Необходимым кажется находить пути переосмысления Слова Божьего. Для этого важно слышать и слушать проповеди священников, лекции богословов и образованных спикеров, организовывать встречи с интересными личностями в религиозной сфере.”

7. Проблема второбрачных

Процент разводов растет и среди гражданских браков (официальная статистика приводит 73% разводов в 2020 г.) и среди венчанных пар. Эта проблема требует канонического решения, учитывая что такие семьи очень страдают от отсутствия полноты общения с Церковью. “Ждать смерти бывшего супруга/и — это очень тяжелое условие”.

8. Пандемия и ограничения

“Пандемия повлияла на посещаемость богослужений и приходских встреч. Из-за ограничений и страха люди перестали на какое-то время ходить на службу”. Несмотря на снятие ограничений, люди стали реже регулярно посещать Церковь. Пандемия ограничила общение между прихожанами.

III ВЫВОДЫ

1. Церковь в Сибири молода. 30 лет свободы — это достаточный срок для формирования каких-то моментов традиции, но в тоже время, формирование религиозного сознания народа происходило неоднородными волнами. Только сейчас мы можем говорить о молодом поколении, родившемся в самой Церкви. Но, в то же время, это поколение не имеет достаточного уровня самосознания и и в силу этой “хрупкости” не способно противостоять искушениям секулярного мира. Переосмысление традиций — как возникших в последнее время так и тех, что существуют достаточно давно — должно исходить с точки зрения укорененности самосознания, которое возникает внутри опыта отношений и воспитания.

2. Церковь разбросана на большие расстояния. Огромный географический размах создает трудности: как передвижения, так и человеческих коммуникаций. Такая ситуация влияет и проблему неравномерности численности прихожан. Жители небольших городов и поселений стремятся в географические и социально-экономические центры в поисках возможностей учебы, работы и более комфортного проживания. Соответственно, трудно прогнозировать количество прихожан в небольших приходах. Происходит естественное укрупнение приходов больших городов.

3. Церковь малочисленна, но весьма заметна в общественном и социальном служении. Несмотря на небольшое количество и часто неактивное участие народа в жизни приходов, в целом хочется отметить довольно активное присутствие Церкви и заметное участие в обществе и культуре, как на уровне приходов крупных городов, так и на уровне епархии. Это и большие благотворительные проекты, реализуемые Каритас, и довольно крупные культурные инициативы, в виде концертов и публичных мероприятий, имеющих постоянный и регулярный характер присутствия. Это имеет положительный социологически определяемый отклик в обществе.

IV ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ

1. Вовлечение мужчин, преодоление гендерного перекоса. В гендерном составе приходов епархии преимущественно женщины, через моменты неформального общения возможно вовлечение мужчин в жизнь приходов.

2. Вовлечение молодежи через священников и прихожан желающих и наделенных способностью разделять время и общение с людьми молодого возраста.

3. Необходимо возобновить духовные упражнения, встречи молодежи и “Каникулы с Богом”. Рекомендовать и поощрять внелитургические встречи, обеды, ужины и т.д. во всех возрастных группах. Особенно имея в виду детей и молодежь.

4. В межконфессиональном и межрелигиозном диалоге рекомендовать и поощрять общие дела в социальном и общественном плане.

5. По возможности проведение в приходах концертов, совместных просмотров фильмов, публичных встреч для всех желающих. Эти мероприятия помогают, как общению в общине, так и являются свидетельством открытости обществу.

6. Привлечение лидеров общественного мнения, психологов, учителей из числа прихожан для индивидуальной помощи, проведении различных встреч и установления отношений внутри приходов. Поощрять необходимость перевода на русский язык нужного и интересного контента, в католическом сегменте интернета.

7. Создание групп в соцсетях — как приходских, так и епархиальных. Поддержка и особенно модерирование прихожанами, имеющими зрелый христианский взгляд и воспитание и обладающих соответствующим желанием и опытом.

8. Создание архива свидетельств прихожан старшего поколения: документы, видео/аудио свидетельства на базе Сибирской Католической Газеты и Студии ТВ КАНА. Для этого необходимо, чтобы приходы (прихожане и духовенство) были нацелены на сбор и подготовку таких материалов. Особенно необходимо, как можно быстрее задокументировать свидетельства прихожан самого старшего возраста.

9. Современная ситуация требует от нас создания постоянно действующих групп социально-психологической поддержки (типа АА, программа 12 шагов и др.) при приходах, как для помощи прихожанам, так и для всех желающих.

10. Проблема второбрачных. Звучала необходимость получения возможности установить срок разрешения приступать к Таинствам Церкви разведенным/повторно вступившими в брак, например, 10-15 лет порядочной христианской жизни и воспитания детей в католической вере.

11. Церковь делает акценты на помощь нуждающимся (мигрантам, бедным, зависимым) “вне” Церкви, что создает почву для “ревности” прихожан, желающих, чтобы и “наши” (“церковные”) люди также участвовали в таких проектах. Возможно, стоит обратить внимание на социальные проекты внутри Церкви.

V ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Церковь нашей Епархии — место диалога, доверия и открытости, подобно семье. Юные прихожане напомнили нам цитату св. Иоанна Павла II: “Никто не лишен семьи в этом мире: Церковь — это дом и семья для всех, в особенности для “труждающихся и обремененных” (Мф 11, 28)”