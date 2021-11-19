Итальянские епископы призвали защищать каждую жизнь

Итальянский епископат обратился к пастве с посланием на День защиты жизни, назвав безответственным поведением и ошибочным пониманием свободы утверждение «права на аборт» и обсуждаемую в стране перспективу легализации «убийства по согласию».

Обнародовано послание Итальянской епископской конференции по случаю 44-го Дня защиты жизни, который будет отмечаться на национальном уровне 6 февраля 2022 года. Послание озаглавлено «Беречь каждую жизнь».

Иерархи начинают с упоминания о пандемии, выявившей многочисленные человеческие немощи на личном, общинном и общественном уровне. В особенности тревожит ситуация новых поколений и пожилых людей. Хотя молодежь меньше всего пострадала от самого вируса, она подверглась тяжелому психологическому удару, следствием которого стали различные проблемы развития. Кроме того, многие подростки и молодые люди смотрят на будущее с недоверием. Молодые семьи также вынуждены считаться с негативными последствиями кризиса, о чем свидетельствует резкий спад рождаемости. Что касается пожилых людей, то многие из них не только стали жертвами COVID-19, но и оказались в состоянии страха и одиночества и не могут найти в себе силы, чтобы выйти из дома и вернуться к нормальным отношениям с другими людьми.

Епископы отмечают, что в Италии значительно выросло число нуждающихся семей, которые находятся в ситуации крайней бедности, безработицы или внутрисемейных конфликтов. Отчет «Каритас» за 2021 год выявил почти полмиллиона «новых бедных».

Епископы напоминают, что перед лицом этих фактов Папа Франциск предлагает в качестве примера для тех, кто защищает и оберегает жизнь, святого Иосифа, и отмечают, что многие итальянцы в период пандемии посвятили себя помощи другим, в некоторых случаях заплатив за свою самоотверженность дорогой ценой.

Вместе с тем, говорится далее в послании епископата, не было недостатка в проявлениях эгоизма безразличия и безответственности, часто продиктованных ошибочным пониманием свободы и искаженным восприятием прав человека. Определенном смысле и эти люди стали жертвами пандемии, поясняют епископы; однако в некоторых случаях такое поведение объясняется неверным пониманием человеческой личности и общественных отношений, крайне далеких от Евангелия и от духа Конституции. Это безответственное поведение проявляется, в частности, в новом утверждении «права на аборт», а также в обсуждении легализации «убийства по согласию».

Защита каждой жизни требует серьезного обязательства: только таким образом урок пандемии не пройдет напрасно, подчеркивают в конце послания итальянские иерархи.



Источник: Vatican News