История об итальянском священнике, отдавшем аппарат ИВЛ молодому пациенту, оказалась неправдой

Священник Джузеппе Берарделли, умерший от эпидемии коронавируса 16 марта, был самоотверженным человеком, но история о том, что он якобы отдал пожертвованный ему аппарат ИВЛ молодому пациенту, не соответствует действительности, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на CNA.

Ранее итальянский сайт Araberara опубликовал материал об отце Берарделли, где утверждалось, что когда священник был госпитализирован с коронавирусом, прихожане собрали денег и купили ему аппарат искусственной вентиляции легких. Однако отец Берарделли попросил отдать аппарат другому, более молодому пациенту. Эта история была растиражирована мировыми СМИ.

«Не было никакого пожертвованного аппарата, не было вообще ни одного аппарата, который поступил бы в больницу извне», – заявил CNA священник Джулио Деллавите, который был другом отца Берарделли в течение двадцати лет и уверен, что тот отдал бы аппарат ИВЛ другому пациенту, если бы мог.

Публикуя историю о пожертвованном аппарате ИВЛ, Araberara ссылались на неназванного сотрудника Дома престарелых Святого Иосифа в Казниго. Однако сотрудница учреждения Бенедетта Франкина заявила CNA, что никто из ее коллег не мог знать обстоятельств смерти священника, потому что он умер не в Доме престарелых, а в больнице коммуны Ловере. Франкина была прихожанкой церкви Святого Иоанна Крестителя, где служил отец Берарделли. Все члены прихода находятся на самоизоляции уже несколько недель, и никаких сборов средств на аппарат ИВЛ для настоятеля не было, говорит женщина. «Он был человеком глубокой веры, всегда излучавшим радость, хорошее настроение, счастье, всегда мог найти для всех слово утешения, – вспоминает Франкина. – Он всегда целиком отдавал себя прихожанам и всем людям, кто в чем-то нуждался, всегда был готов поговорить, помочь».

Падре Берарделли – один из 23 священников в диоцезе Бергамо, умерших от пандемии COVID-19. Епархия находится в Ломбардии – итальянском регионе, наиболее тяжело пострадавшем от коронавируса. На сегодня в Италии свыше 80 тысяч заболевших COVID-19, болезнь унесла жизни более 8 тысяч человек.