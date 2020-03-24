Жертвой пандемии коронавируса стал итальянский священник, отказавшийся от подключения к аппарату ИВЛ в пользу младшего по возрасту человека

Инфицированный коронавирусом 72-летний итальянский священник Джузеппе Берарделли умер в больнице коммуны Ловере близ Бергамо, отказавшись от подключения к аппарату искусственной вентиляции легких в пользу более молодого человека. Об этом сообщили итальянские СМИ, назвав поступок священнослужителя «христианским героизмом».

Отец Берарделли родился, жил и служил в окрестностях Бергамо – нынешнего эпицентра эпидемии коронавируса на Апеннинском полуострове. Возникшие у него после заражения осложнения требовали обязательного подключения к аппаратуре искусственного дыхания. Вот что написал по этому поводу в своем Facebook’е священник Джеймс Мартин, SJ: «‘Нет большей любви как если кто положит душу свою за друзей своих’ (Ин 15,13). Преподобный Джузеппе Берарделли, 72-летний священник из Бергамо, который подарил купленный специально ему на собранные прихожанами деньги аппарат искусственной вентиляции легких более молодому пациенту, коего даже не знал лично, умер от коронавируса. Он – ‘мученик милосердия’, такой же святой, как святой Максимилиан Кольбе, который в Освенциме добровольно пошел на смерть вместо приговоренного человека, с которым прежде не был знаком. Дон Джузеппе Берарделли, небесный покровитель страждущих от коронавируса и всех заботящихся о них, моли Бога от нас!«.

Всего в Италии в последние недели жертвами эпидемии стали по меньшей мере 30 священников. 16 из их числа служили в епархии Бергамо.

Источник: DEON.pl