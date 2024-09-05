Истикляльская декларация: религии ради мира и защиты творения

5 сентября в Джакарте, на межрелигиозной встрече в мечети Истикляль, Папа Франциск и верховный имам Назаруддин Умар подписали совместную декларацию, посвящённую ответам на два серьёзных вызова современности – дегуманизации и изменению климата. Передает русская служба Vatican News.

В документе с сожалением отмечается, что религию нередко используют в собственных интересах, и это приводит к страданиям многих людей в мире, всё более подверженному насилию. Однако религия обязана способствовать продвижению и защите достоинства каждого человека. В декларации также осуждается надругательство над творением: злоупотребление «нашим общим домом» приводит к разрушительным последствиям, таким как стихийные бедствия и глобальное потепление, которые превращают экологический кризис «в препятствие для гармоничного сосуществования народов».

Чтобы преодолеть дегуманизацию и разрушение окружающей среды, Святейший Отец и верховный имам призывают направить религиозные ценности «на продвижение культуры уважения, достоинства, сострадания, примирения и братской солидарности». Особая роль в этом отводится религиозным лидерам, которые призваны сотрудничать ради блага человечества.

«Поскольку существует лишь одна глобальная человеческая семья, – подчёркивается в декларации, – межрелигиозный диалог должен быть признан эффективным инструментом для разрешения местных, региональных и международных конфликтов, особенно тех, что вызваны злоупотреблением религией».

В конце документа звучит призыв ко всем людям доброй воли «защищать целостность экосистемы», чтобы передать унаследованные природные ресурсы грядущим поколениям.