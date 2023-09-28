Испания: католический архиепископ передал румынской православной общине мощи св. Феклы

Католический архиепископ испанской Таррагоны передал в дар местной румынской православной общине частицу мощей св. первомученицы Феклы. Святыня будет храниться в румынском православном храме города Сабадель, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на Basilica.ro.

23 сентября, когда Католическая Церковь отмечает память св. Феклы, глава Испанской и Португальской епархии Румынской Православной Церкви епископ Тимофей (Лауран) присутствовал на мессе в католическом соборе Таррагоны, которую совершал архиепископ города Жоан Планельяс. Архиепископ Планельяс передал православному иерарху частицу мощей св. Феклы, а тот в ответ подарил католическому прелату икону Божией Матери.

Св. Фекла Иконийская — раннехристианская святая, почитаемая Православной Церковью в лике равноапостольных. Согласно апокрифическим «Деяниям Павла и Феклы» жила в малоазиатском городе Иконии в 1 веке от Р.Х. Обратилась в христианство, услышав проповедь апостола Павла, и решила не вступать в брак. Последовала за апостолом Павлом и была его ученицей, затем вернулась в Иконию, где проповедовала христианство. Подверглась мучениям и была приговорена к сожжению на костре, но осталась невредимой. Св. Фекла — небесная покровительница Таррагоны, куда ее мощи были принесены в 1341 году. День ее памяти — 23 сентября — отмечается как главный городской праздник.