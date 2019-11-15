Исламско-христианская встреча прошла в Тегеране

11 и 12 ноября в Тегеране походил XI Исламско-христианский коллоквиум на тему «Христиане и мусульмане: вместе на служении человечеству». Организаторами встречи выступили Папский Совет по межрелигиозному диалогу и Центр по межрелигиозному диалогу (CID) при тегеранской Организации исламской культуры и связей (ICRO). Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

На открытии конференции выступил президент Папского Совета кардинал Мигель Анхель Аюсо Гиксот, который подчеркнул важность сотрудничества на благо мира, страдающего от ненависти и напряжённости, подпитываемой разногласиями. Однако, отметил иерарх, эти расхождения следует рассматривать «не как блоки или зоны конфликтов», а скорее как «дополнительное средство для служения самому обществу, основанное на наших воззрениях как верующих: в этом мы братья и сёстры».

На коллоквиуме прозвучали выступления по таким вопросам, как продвижение индивидуальных прав и обязанностей, служение семье, воспитание молодёжи, общество и международное сообщество в христианской и мусульманской перспективе. В состав христианской делегации, возглавляемой кардиналом Гиксотом, входили Апостольский нунций в Иране архиепископ Лео Боккарди, преподобный Давид Маршалл из Англиканской Церкви и представители поместной Католической Церкви.

Встречи в данном формате проходят с 1994 года, и первый коллоквиум был посвящён теме «Богословская оценка современности». В настоящее время конференции проводятся каждые два года, включая промежуточное подготовительное совещание. Последние два заседания, состоявшиеся в 2014 году в Тегеране и в 2016-м в Риме, были посвящены темам «Христиане и мусульмане в конструктивном диалоге на благо общества» и «Экстремизм и насилие во имя веры. Что общего с религией?».

Участников римского коллоквиума в ноябре 2016 года принимал на частной аудиенции Папа Франциск, призвав их продолжать этот диалог, приносящий плоды.