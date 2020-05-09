«Ищем католиков»: в Марий Эл собираются учредить первый в истории католический приход

В Йошкар-Оле, столице Республики Марий Эл в Российской Федерации, ищут католиков. Группа жителей города выказала желание учредить местный католический приход, и просит отозваться тех, кто поддерживает данную идею. Сейчас католики Йошкар-Олы общаются в интернете: в их группе в соцсети пока только восемь человек. Сообщает портал KATOLIK.LIFE.

– Эта группа создана для общения католиков Йошкар-Олы и других населенных пунктов Республики Марий Эл. Хотелось бы найти побольше единоверцев для совместной молитвы и со временем основать свой приход, – говорится в анонсе сообщества.

В городе много православных храмов, есть молельный дом протестантов, мечеть, но вот католической общины здесь, похоже, еще никогда не было. А ведь Католическая Церковь – Вселенская, ее храмы есть практически во всех уголках планеты.

По информации интернет-ресурсов, ближайший от Йошкар-Олы католический храм находится в 147 километрах – в Казани, столице Татарстана.