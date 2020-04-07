Иранский аятолла Папе: будем едины в служении

Мировые религии призваны служить страдающему человечеству: это подчёркивает в письме Папе Франциску ректор иранского Международного университета Аль-Мустафа в Куме. Послание опубликовало католическое информационное агентство Fides. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

От имени шиитской академической общины аятолла Алиреза Арафи благодарит Папу Франциска за его заботу о нуждающихся во время пандемии COVID-19. Исламский богослов пишет о бедствии распространения коронавируса и о страданиях людей во всём мире: это потрясло учёных и религиозных лидеров, которые в Университете Кума и по всему Ирану взывают о Божьем милосердии для погибших и об исцелении больных.

Согласно логике богооткровенных религий, говорится в тексте, стихийные бедствия – это тревожные явления, которые подвергают тяжкому испытанию человечество, призывая его задуматься над собственными началами и о «возможности возрождения». Из них может также возникнуть плодотворный дух сопереживания и самоотдачи. «Правильный подход, – отмечает иранский аятолла, – должен избегать лживых контрастов между наукой и религией и должен прививать – в том числе и в ведущих группах – стремление к социальной сплочённости». Ректор Исламского университета подчёркивает, что в нынешних условиях духовные лидеры и богословы призваны, в частности, «укреплять основы своей веры, защищать общество, способствовать молитве и ходатайству в присутствии Бога», дабы сообща противостоять и другим современным чрезвычайным ситуациям, таким как «бесчеловечные санкции, экологические кризисы, войны, терроризм и производство оружия массового уничтожения».

В контексте Ирана, тяжело страдающего от пандемии, Алиреза Арафи отмечает многочисленные проявления солидарности и волонтерство, сотрудничество госучреждений и религиозных групп, а также великое самопожертвование медсестёр, врачей, студентов, представителей академической элиты и многих молодых людей под руководством правительства страны.

В конце послания шиитский аятолла выражает готовность укрепить на академическом уровне научный и культурный обмен и делиться опытом, открывая тем самым новую главу сотрудничества с католическими организациями и формируя «сообщество богооткровенных религий на служении человечеству».