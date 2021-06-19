Иоанн Павел II и возрождение Церкви в СССР

Распад Советского Союза в 1991 году стал поворотным моментом в понтификате Кароля Войтылы и открыл новую страницу для христиан, тяжело страдавших от атеизма коммунистического режима. Об этих годах – начиная с прихода к власти Михаила Горбачева и заканчивая поездками Иоанна Павла II в постсоветские республики – рассказывает новая книга под редакцией богослова и историка Яна Микрута, профессора Папского Григорианского университета, вышедшая в итальянском издательстве Gabrielli Editore. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Презентация книги «Иоанн Павел II и Католическая Церковь в СССР и в странах, возникших после его распада» состоялась вечером 18 июня в Папском Григорианском университете. В виртуальной встрече приняли участие префект Конгрегации Восточных Церквей кардинал Леонардо Сандри, архиепископ-митрополит Каунасский на покое кардинал Сигитас Тамкявичюс и митрополит на покое Иоанн (Рощин) из Русской Православной Церкви.

В интервью Радио Ватикана главный редактор книги Ян Микрут отметил: о значении Иоанна Павла II для Церкви в Советском Союзе свидетельствуют его многие начинания, документы, энциклики, а также возобновление дипломатических отношений между Ватиканом, СССР и постсоветскими странами. Один из шагов навстречу был сделан в 1988 году, когда Русская Православная Церковь праздновала Тысячелетие Крещения Киевской Руси: в торжествах приняла участие и официальная делегация из Ватикана. В том же году Михаил Горбачев связал свою политику с гласностью и перестройкой. Эпохальная перемена произошла с поездкой Горбачёва в Ватикан 1 декабря 1989 года. Иоанн Павел II был тронут этим визитом, поскольку осознавал, что перед ним – высокопоставленный представитель советской системы, которая на протяжении десятилетий преследовала Церковь и ограничивала религиозную жизнь католиков. Со своей стороны Горбачёв был готов начать сотрудничество: так, 29 января 1990 года был назначен представитель Ватикана (фактически – Апостольский нунций, хотя формально он еще не имел такого статуса) при правительстве Советского Союза. Архиепископ Франческо Коласуонно прибыл в Москву 6 мая 1990 года, впоследствии посетив Белоруссию, Украину, Литву, Латвию, республики Средней Азии. Нунция везде принимали с большой радостью, как будто самого Папу, отметил Ян Микрут. Ватиканский дипломат встретился с немногими епископами Литвы и Латвии, со священниками, служившими в подполье, и начал диалог с православными. Вскоре были подготовлены кандидатуры епископов в Литве, Латвии, на Украине и в других советских республиках. Допускалась также возможность создания двух католических епархий в России – в Москве и Новосибирске, а 10 мая 1990 года был назначен представитель Советского Союза при Святейшем Престоле – Юрий Карлов. В октябре того же года Верховный Совет СССР принял Закон о свободе совести и религиозных организациях, которым признавались и католические церковные структуры.

Ян Микрут подчеркнул, что мечтой Иоанна Павла II и других Римских Пап была и остаётся поездка в Россию. Иоанн Павел II не смог посетить её, но побывал в некоторых странах, которые ранее были частью Советского Союза. В сентябре 1993 года он посетил Литву, Латвию и Эстонию, в 1999 году – Грузию, в 2001 году – Украину, Казахстан и Армению, а затем, в 2002 году, – Азербайджан. Визит Папы Римского означал для народов упомянутых стран торжество свободы совести и человеческого достоинства после десятилетий преследований со стороны советской системы, поскольку религия была традиционно тесно связана с национальной жизнью этих людей. На встречах с Папой христиане наконец-то смогли выразить свою веру и, естественно, были тронуты стилем Иоанна Павла II, человека молитвы, который излучал «духовное очарование», в том числе и для их культуры, отличавшейся от западной, насыщенной материализмом. Народы, которые десятилетиями жестко преследовали в рамках различных программ «атеизации», выражали великую радость, проистекающую от верности Евангелию и принципам христианства.

Главный редактор книги отметил, что Иоанн Павел II продолжил экуменическую политику своих предшественников, в частности, Павла VI, и много сделал для христианского единства. Среди его трудов – энциклика Slavorum Apostoli 1985 года, апостольское послание Orientale lumen 1995 года, а затем – опубликованная 25 мая 1995 года энциклика Ut Unum Sint, в которой речь идёт, в частности, об отношениях между Католической и Православной Церквами. Папа Войтыла настаивал, что Церковь, будучи общиной учеников Иисуса, движется в верном направлении лишь в том случае, если стремится к христианскому единству. Ещё одним поводом к свидетельству открытости стал Юбилей 2000 года, на который Папа пригласил не только католиков, но и другие религиозные общины. В римской базилике Святого Павла вне стен, а затем на чествовании свидетелей веры XX века в Колизее присутствовали также представители Православной Церкви. Потом были и другие акции сближения, отметил историк, упомянув встречу Иоанна Павла II в 1979 году с Патриархом Константинопольским Димитрием, контакты с делегатами Православной Церкви в Ватикане в 1987 году, а также на Синоде европейских епископов в 1981 году. В 1994 году на богослужении Крестного пути в Риме присутствовал Вселенский Патриарх Варфоломей I, а в 1999 году Папа Войтыла посетил Румынию, страну с преобладающим православным населением. Иоанн Павел II вошел в историю Церкви как Римский Папа, неустанно стремившийся к христианскому единству, подчеркнул Ян Микрут.