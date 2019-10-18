Информационное сообщение о L пленарном заседании Конференции католических епископов России (ККЕР)

16 — 17 октября 2019 г. в Новосибирске состоялось L пленарное заседание Конференции католических епископов России. На заседании присутствовали: епископ Клеменс Пиккель – Ординарий Епархии Святого Климента в Саратове – Председатель; епископ Иосиф Верт – Ординарий Преображенской Епархии в Новосибирске – Вице-председатель; архиепископ Павел Пецци – Митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве; епископ Кирилл Климович – Ординарий Епархии Святого Иосифа в Иркутске; священник Игорь Ковалевский – Генеральный секретарь. В работе заседания принял участие Апостольский Нунций в Российской Федерации архиепископ Челестино Мильоре.

Участники заседания обсудили работу структур Католической Церкви в России за истекший период и поделились информацией о пастырских мероприятиях. В частности, были обсуждены проблемы государственно-церковных отношений, межконфессионального и межрелигиозного диалога, литургии, работы с молодежью. Участники заседания выразили благодарность священнику Ярославу Митшаку и всем, кто участвовал в подготовке и проведении встречи российской и польской католической молодежи 7 – 16 августа с.г. Епископы также ознакомились с работой католической телестудии «Кана». На заседании были определены дата и место очередной Всероссийской встречи семей: с 16 по 19 июля 2020 г. в Москве. Конференция католических епископов России выразила согласие на открытие процесса беатификации (причисления к лику блаженных) Гертруды Детцель в Епархии Святого Климента в Саратове. К участникам заседания обратился Апостольский Нунций в Российской Федерации архиепископ Челестино Мильоре. Он рассказал епископам о некоторых событиях жизни Католической Церкви.

После завершения пленарного заседания епископы приняли участие в заседании Комиссии по социально-благотворительной деятельности Конференции католических епископов России. Состоялся конструктивный разговор о проблемах взаимодействия структур Каритас в России с приходами.

Следующее, LI пленарное заседание Конференции католических епископов России планируется провести 11 – 12 марта 2020 г. в Иркутске.

священник Игорь Ковалевский

Генеральный секретарь

Новосибирск, 17 октября 2019 г.