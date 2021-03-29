Индонезия: взрыв у католической церкви в Вербное воскресенье

В городе Макассаре на индонезийском острове Сулавеси, расположенном к востоку от Борнео, в воскресенье, 28 марта, прогремел мощный взрыв у католического собора. По данным полиции, бомбу взорвали два террориста-смертника, скончавшихся на месте происшествия.

Вчера католики всего мира праздновали Вход Господень в Иерусалим. В момент взрыва в церкви шла Святая Месса, прихожане находились внутри здания.

По первоначальной информации мировых СМИ, получили ранения как минимум пятеро верующих, покинувших храм после св. Месса и девять прохожих. Позже появились сообщения о том, что пострадало 19 человек, некоторые находятся в тяжелом состоянии.

Террористы попытались проникнуть внутрь церкви, но их не пустила охрана, после чего они взорвали взрывное устройство перед боковыми воротами, ведущими на территорию церкви.

Президент Индонезии Джоко Видода, выступивший со специальным телеобращением, назвал терроризм преступлением против человечности, не имеющим ничего общего с какой-либо религией. Политик призвал жителей страны молиться за выздоровление раненых.

Посольство России в Индонезии призвало россиян сохранять спокойствие и не посещать места массового скопления людей.

Индонезия — самая большая мусульманская страна в мире, её население составляет 270 млн человек. Христианские святыни здесь часто становятся объектами террористических атак. В 2018 году 13 человек погибли во время нападений на три церкви на острове Ява.