В Бразилии имам и священник объединились для помощи бездомным города Сан-Паулу

На восточной окраине Сан-Паулу, которая является самым крупным и самым бедным районом этого бразильского города, часто можно увидеть микроавтобус под названием “Шейх-мобиль”. Красочный автомобиль с портретами священника и имама развозит горячую еду для бездомных, сообщает islamnews.ru со ссылкой на Crux.

Хозяином микроавтобуса является имам шиитской общины Сан-Паулу Родриго Джалол. Получив религиозное образование в иранском городе Кум, он стал первым бразильцем среди мусульманских лидеров в своей стране.

Рядом с портретом имама на машине красуется фото местного католического священника Хулио Ланселотти, под началом которого Родриго много лет назад начал заниматься благотворительной деятельностью. Он был среди церковных активистов, которые готовили завтраки для бездомных.

“Тогда отец Ланселотти посоветовал мне создать сплочённую общину в моем исламском центре, то, что многие мусульмане порой забывают сделать. Он был отличным наставником для меня”, – вспоминает Родриго.

После этого на Рождество имам снова работал вместе с христианскими волонтерами, занимаясь доставкой еды бездомным на своей машине. Но машина сломалась и он несколько дней не мог принимать участия в благотворительных акциях. “Пастор понял, что что-то не так с моей машиной. Он пригласил меня в свой приход и выделил мне деньги на покупку новой. Именно так и появился шейх-мобиль”, – признается Родриго Джалол.

В знак благодарности имам решил украсить транспортное средство портретом священника, а также отчима и кузена, которые работают на улицах вместе с ним. Поскольку деньги на минивэн были пожертвованы с целью облегчить доставку еды бездомным, имам стал заниматься на нем именно этой деятельностью.