Иисус в пустыне. И мы тоже…

Он был усталым и голодным… а каким еще ему быть? в конце концов он брёл по этой пустыне долго… дни.. недели…

Это было время концентрации и подготовки. Ему нужно было почувствовать себя изолированным от родителей и друзей. Он должен был вобрать в себя элементы дикой природы. Он должен был выдержать укусы голода во время поста. Эта изоляция, этот голод были лишь предвкушением креста, ожидавшего его.

Давайте вернемся на несколько дней назад… прогулка к Иордану, прохладная вода, ласкающая его тело… встреча с Иоанном. Иоанн знает, кто он есть на самом деле. Иоанну кажется странным, что непритязательный растрепанный пророк должен крестить его. Но это должно быть сделано.

А потом небеса разверзлись. Дух сошел и голос Отца был услышан. Подтверждая и обнадеживая…

Но теперь Иисус услышал другой голос. Горький пустынный ветер разрывающими шипами проник под кожу. Мучительная боль в желудке вернулась с удвоенной силой.

“Если ты Сын Божий, скажи, чтобы эти камни сделались хлебами”

Ты уже пожертвовал достаточно. Это же пустяк. Человек должен есть. Покушай, доставь себе немного удовольствия, ты же заслужил это.

Но он ответил: написано – не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих.

Еще не отправившись от потрясения, он вдруг обнаружил, что находится на крыле Храма.

«Если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнёшься о камень ногою Твоею»

Само Писание говорит нам о вашей власти. Покажи мне. Докажи мне. Порази меня своей мощью. Ну давай, сделай это.

Но Христос ответил: написано также: не искушай Господа Бога твоего.

И тогда великий обманщик попытался поразить его. Из бедного, смиренного, недостойного бродяги из галилеевских трущоб ты можешь превратиться в человека, владеющего всем. Царство на царстве, клянущиеся тебе в верности. Безграничное богатство. Разве не этого ты заслуживаешь? Разве не этого ты искал? Разве не это подобает такому, как ты? Нет никакой необходимости страдать за этих жалких людишек, ты можешь владеть ими, обладать богатством и почестями. И все это я дам тебе по одной маленькой, совсем несущественной цене: поклонись мне.

И Сын Божий ответил: отойди от Меня, сатана; написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи.

После этих слов он ушел… Черный Демон, Сладчайший Искуситель, Отец Лжи… тот, кто предложил Иисусу хлеб в обмен на отказ от верности Богу. Тот, кто предложил ему власть в обмен на то, что этой властью будут управлять гордость, эгоизм и корысть. Тот, кто предложил ему мирскую честь и богатство в обмен на поклонение Сатане. Диавол предложил ему все: удовольствие, власть, богатство, честь… но Христос выбрал Бога.

И Сатана ушел. Но он вернется в бешеной ярости во время Страстей Христовых. Он присутствовал во время агонии в Гефсиманском саду и во время предательства учеников. Он будет хвалиться и насмехаться, он будет в Терновом Венце, в каждом ударе, в каждом гвозде, в удушающем крике агонии и отчаяния. Он будет хохотать и спрашивать с насмешкой: ну и где же твой Отец?..

Теперь, когда я думаю об этом, об искупительных страданиях Христа и спасающей благодати, я задаю себе вопрос: чем была пустыня для Него? Временем для уединения, испытания и жертвенности, чтобы подготовить себя к чему-то большему? Думаю, да.

Временем для искушения, для того, чтобы сказать “нет” мирским удовольствиям, власти и богатству? Думаю, да. Увеличила ли пустыня силу Христа и ясность вызова и цели? Думаю, да.

Христос нуждался в пустыне. А мы?

Будьте благословенны во время святого Великого Поста.



Эдгар Рухтинас

Источник: сайт «Братство Святой Биргитты Шведской»

Миниатюра — Василий Суриков, «Искушение Христа» (1872)