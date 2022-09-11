Художник изобразил Деву Марию казахской женщиной (ФОТО)

Казахский художник Досбол Касымов пишет икону, изображающую Деву Марию и младенца Христа с типичной казахской внешностью, сообщает «Благовест-инфо».

Ожидается, что икона-триптих «Мать великой степи» будет показана Папе Франциску, когда тот посетит Казахстан 13-15 сентября. Понтифик прибудет в страну для участия в VII Саммите лидеров мировых и традиционных религий.

По словам Касымова, вдохновение в создании образа он черпает в особом месте матери в казахской культуре. Материнство – «всеобщий образ, все мы рождены на свет, все мы пришли в мир благодаря нашим матерям», приводит слова художника CWN.

На картине Мария одета в традиционный казахский костюм, она держит на руках младенца, укутанного в одежду взрослого мужчины — символ его будущих страданий и смерти. В картине использовано много традиционных казахских орнаментов. Нимб вокруг головы Христа имеет форму шанырака — конструктивного элемента кочевой юрты, важнейшего родового символа в культуре Казахстана (шанырак изображен на гербе страны).

Изображение Девы Марии с младенцем на руках занимает центральную часть триптиха «Мать великой степи». На боковых панелях будут изображены предстоящие ангелы — также казахской внешности, и играющие на традиционных казахских инструментах.

Триптих Касымову заказал архиепископ Томаш Пэта, глава Архиепархии Пресвятой Девы Марии в Нур-Султане. По словам прелата, образ будет размещен в святилище Царицы Мира в Озерном на севере Казахстана.



Фото — Catholic-kazakhstan.org