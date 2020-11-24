Хроники К.С. Льюиса: на съемках фильма о жизни писателя

Во времена, когда из-за пандемии COVID-19 мировая киноиндустрия переживает серьезный кризис, существуют и приятные исключения. Одним из них стал фильм, который начали снимать вблизи от английского университетского городка Оксфорд в сентябре нынешнего года.

Действие фильма «The Most Reluctant Convert» («Самый упрямый новообращенный») разворачивается в начале ХХ века. Лента посвящена истории обращения от атеизма к христианству писателя, философа и будущего христианского апологета Клайва Стэйплса Льюиса.

Сюжетная линия кинофильма, выстроенная в ретроспективе, включает воспоминания Льюиса о его юности и молодых годах жизни, о событиях и переживаниях писателя в годы Первой мировой войны и сразу после неё, следствием чего стало принятие им христианства в 1931 году.

Съемки проходят в английской деревне к северу от Оксфорда, в доме, где когда-то жил сам Льюис, а основные авторы фильма это люди, имеющие особую духовную связь с его главным действующим лицом. Режиссер ленты Норман Стоун, дважды лауреат премий BAFTA и «Emmy», сам верующий христианин и большой поклонник Льюиса. Ранее он уже снял ряд фильмов о знаменитом писателе, в первую очередь отмеченный наградами фильм 1986 года Shadowlands («Страна теней»).

Первое знакомство Стоуна с произведениями Льюиса имело место в начале 1980-х годов. «Они ударили меня прямо в лицо, — рассказывает режиссер. — Это было так искренне и честно! Я думаю, что Льюис был христианином, который говорил правду, независимо от того, чего ему это стоило, и даже если цена была невероятно высокой. Льюис прошел сквозь испытания жизни израненным, но непоколебимым; его вера уцелела, но покрылась шрамами. Это и есть настоящая жизнь и настоящая вера».

Основой для новой киноленты Стоуна стала пьеса для одного актера, которую написал — а впоследствии и сыграл — американский драматург и актер Макс Маклин. Он же исполнит роль Льюиса и в ее кино-адаптации.

Маклин говорит, что чувствует глубокое личное родство со своим героем — ведь он сам пришел к вере, будучи уже взрослым. Хотя Льюис непосредственно и не был причастен к обращению Маклина, тот убежден, что знаменитый англичанин повлиял на его возрастание в вере, поскольку «предоставил ей более твердое основание». Драматург написал свою пьесу в 2011 году и до 2017 года постоянно исполнял ее на сцене, после чего отправился со своим моноспектаклем на гастроли, которые имели немалый успех — по его подсчетам, за последние четыре года спектакль был сыгран более 300 раз. Кроме того, Маклин принимал участие в создании сценической адаптации еще одного произведения Льюиса — его знаменитых «Писем Баламута».

«Я не полностью понимаю Льюиса, — признаётся Маклин. — Имея дело с большинством других пьес, ты говоришь уже после двух-трех недель: ‘так, понятно, к чему это всё’. Но Льюис — он захватывает мое воображение, захватывает мой интеллект».

Для Маклина творчество Льюиса — это больше, чем просто художественное или интеллектуальное увлечение. «Его видение Христа очень глубокое, фундаментальное, в смысле — проникновенное, органическое, — объясняет Маклин. — Есть много поверхностных форм выражения христианства, но Льюис этим не удовлетворяется. Он не имеет богословского образования – хотя как богослов-любитель он фантастичен; его культурная основа — это средневековая литература, поэтому его корни уходят глубоко, ибо он понимает христианство как сердце, ядро цивилизации Запада. Это очень важно осознавать, особенно сейчас, когда все только и стремятся разрушить западную цивилизацию».

Кен Денисон, который ранее был исполнительным продюсером телеспектакля, снятого в Нью-Йорке, также участвует в съемках нового фильма. «Это история о человеке, который был одним из величайших писателей ХХ века, — говорит Денисон. — Вы можете спорить по этому поводу с кем угодно, но не со мной. Поэтому, когда мы говорим правду о ком-то, кто вдохновлял других, показывая историю его жизни и борьбы, это несомненно влияет на зрительскую аудиторию. Это — история ‘каждого человека’. Немало христиан любят Льюиса; также есть немало людей ‘на грани христианства’, которые недостаточно понимают его… Я очень надеюсь, что наши [сценические] представления помогут открыть им глаза, чтобы они смогли посредством знакомства с биографией и личностью Льюиса лучше понять Самого Христа и пойти за Ним. Мы не читаем на сцене проповедь — мы просто делимся историей и хотим, чтобы каждый зритель был открыт и хотя бы начал задумываться об этом увлекательном путешествии».



На верхнем фото (слева направо): исполнительный продюсер Кен Денисон, актер Макс Маклин и режиссер Норман Стоун (держит сценарий) перед бывшим домом К.С. Льюиса в ходе работы над фильмом.



По материалам Credo.pro и National Catholic Register