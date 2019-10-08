Хроника Синода: традиция, viri probati, служение женщин

Как уже сообщалось, Специальная ассамблея Синода епископов по проблемам Амазонии открылась в воскресенье 6 октября, и уже в первый день заседаний были затронуты многие пункты из Рабочего документа. Подробности — от Ольги Сакун.

«Движение, путь делает Церковь верной подлинной традиции, — не традиционализму, который остается привязанным к прошлому, но подлинной традиции, которая является живой историей Церкви, где каждое поколение, принимая то, что было передано предыдущими поколениями, то есть понимание и опыт веры в Иисуса Христа, обогащает саму традицию собственным опытом и пониманием веры в Иисуса Христа»: так генеральный докладчик Специальной ассамблеи Синода по Амазонии кардинал Клаудиу Хуммес пояснил одно из основных измерений этой ассамблеи, отраженной в ее теме: «Новые пути для Церкви и для целостной экологии».

«Возвещение Иисуса Христа и неустанная практика милосердия в живой традиции Церкви указывают на путь, который нужно пройти как часть инклюзивного процесса и который приглашает, принимает и побуждает всех без исключения идти вместе, направляясь к будущему, как друзья и братья, уважая свои различия», — сказал кардинал, вводя работы ассамблеи. Генеральный докладчик подробно остановился на всех аспектах амазонской тематики, которые будут рассмотрены в ходе общих заседаний Отцов Синода, остановившись, в частности, на проблеме нехватки материальных ресурсов для осуществления Церковью в Амазонии своей евангелизационной миссии, в том числе из-за скудости средств коммуникации. В своем выступлении кардинал Хуммес затронул вопросы, ставшие особенно интересными для СМИ в период обсуждения Рабочего документа: это вопрос рукоположения женатых мужчин и вопрос служения женщин.

В первых же докладах на общей конгрегации Синода участники подхватили эту тему и поделились своим опытом и соображениями. Так, монахиня-миссионерка, работающая среди коренных народов Амазонии, рассказала, что сестры вынуждены восполнять нехватку священнослужителей. Для монахинь этого региона проводить крещения и быть свидетелями при бракосочетаниях (в соответствии с предписаниями канонического права, ср. кан. 1116) – обычное дело, но им приходится и принимать исповедь, хотя, конечно, речь не идет о Таинстве Исповеди с отпущением грехов, но о выслушивании людей и утешении, и это можно сравнить с тем, что произошло со святым Игнатием Лойолой: в смертельной опасности он исповедовался мирянину, чувствуя потребность высказать свои грехи другому человеку.

Что касается вероятного рукоположения в священный сан «испытанных мужчин», о которых упомянуто в Рабочем документе, то, хотя это и законная потребность, она не должна ни в коем случае привести к переосмыслению природы священства и ценности целибата в Церкви латинского обряда, отметили присутствующие в Зале Синода. Скорее, нужно говорить о развитии душепопечения о призваниях среди местной молодежи, среди молодых коренных индейцев, чтобы содействовать евангелизации в отдаленных районах. Это должно помочь избежать разделения католиков на «первый» и «второй» сорт – то есть на тех, кто имеет постоянный доступ к Евхаристии и тех, кто остается без Хлеба жизни даже по два года подряд только потому, что некому совершать Евхаристию.



Источник: Vatican News