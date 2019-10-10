Хроника Синода: экологические грехи и альянс с коренным населением

Во вторник 8 октября продолжились общие заседания участников Синода епископов. На них присутствовал Папа Франциск. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

В Зале Синода прозвучали свидетельства о систематическом нарушении прав коренных народов Амазонии и призыв ко всей Церкви, дабы она с помощью своего нравственного и духовного авторитета содействовала защите жизни в этом регионе и обличала угрожающие людям структуры смерти. Международное сообщество, к сожалению, остается равнодушным перед фактом пролития невинной крови, поэтому Церковь в Амазонии призвана стать союзником базовых общественных движений, со смирением вслушиваясь в голос амазонских общин. уважая их взгляды на мироздание, стараясь понять смысл местных традиций, столь отличных от западного мировоззрения, изучая местные обычаи и символы.

В ходе Четвертой общей конгрегации некоторые высказали пожелание, чтобы в богословские пособия было включено углубленное пояснение так называемых экологических грехов.

Тема нехватки священников была вновь затронута многими выступавшими. В регионе дождевых лесов Амазонии необходимо продвигать постоянный диаконат и молиться о призваниях. Нехватка священников – это не только амазонская проблема. Всей Церкви нужно сделать глубокое испытание совести и понять, почему сегодня так мало молодых людей хотят стать священниками, отметили докладчики.