Ирак: в Мосуле и Ниневийской долине молодые христиане возрождают библиотеки и книжные магазины

Христианская молодежь возрождает библиотеки и книжные магазины в Ираке, разгромленные джихадистами, сосредоточив главные усилия на Мосуле и долине Ниневии, как исторических землях предков, передает Седмица со ссылкой на Agenzia Fides.

В Мосуле и в долине Ниневии сеть библиотек, книжных издательств и магазинов заплатила страшную цену во время захвата этой территории «воинами джихада» и последующих военных освободительных операций, оставивших здесь страшные опустошения. Объективных наблюдателей особенно потрясли ковровые бомбардировки Мосула авиацией и артиллерией США, стершей этот город с лица земли вместе с мирными жителями и джихадистами, которые надеялись ими прикрыться.

При власти фанатичных исламистских боевиков (с 2014 по 2017 год), практически все книжные магазины были принудительно закрыты, а библиотеки, представляющие хоть какую-то историческую и культурную ценность, были уничтожены или разграблены. Многие коллекции ценнейших древних книг, рукописей и антиквариата были вывезены на запад под предлогом «спасения от разграбления и уничтожения», где и остались. В настоящее время одним из признаков новых времен в этом регионе Ирака стало пробуждение к жизни библиотек, книжных магазинов и культурных центров. Самое горячее участие в этих проектах принимает молодежь местных христианских общин.

К примеру, в деревне Сиришка района Алькош к северо-востоку от Мосула, местное население проявляет все более активный интерес и участие к этой деятельности благодаря энтузиазму молодой христианки Джанан Шейкер Элиас. Она открыла для местных жителей частную библиотеку, вокруг которой очень скоро образовался центр культуры, встреч, обмена книгами, а при нем своего рода клуб дружбы и взаимопомощи. Сегодня ее сайт предлагает почти две тысячи выдаваемых на руки бесплатных изданий (это число медленно, но неуклонно растет), разделенных по жанрам и темам. Кроме того, действует и наращивает обороты центр заказа покупных книг. Спрос на мирное чтение и духовность в стране быстро растет после многих лет зверств и борьбы за выживание.

Христианская просветительница давно уже вынашивала идею открытия сетевого книжного магазина и библиотеки, как объяснила сама Джанан в интервью местным СМИ. До войны она сама заказывала много книг в онлайне, подолгу ждала их доставки в свое дальнее село, и жадно читала. Ее мечта не потускнела, а лишь усилилась, когда Джанан была вынуждена бежать с родными и близкими из родного села при приближении войск джихадистов Исламского государства (запрещенная в РФ террористическая организация). Окончив учебу в университете и вернувшись домой в Сиришку, она смогла наконец отдать все силы души этой благородной работе в надежде внести свой посильный вклад в восстановление мирной и спокойной культурной и общественной жизни в этих местах, где все еще тлеют под пеплом недавней войны остаточные гражданские конфликты и раскольнические движения.

В конце июня на гуманитарном факультете Университета в Мосуле состоялась защита диссертации аспирантки Санблы Азизы Шихабы на тему уничтожения библиотек во время войны и его негативного воздействия на общественный порядок, уровень образования и межрелигиозный мир в Ираке. После нее состоялось живое обсуждение с участием молодых христиан, говоривших о восстановлении библиотек и книжных магазинов как важнейших средств для перевода жизни в мирное русло, духовного развития молодежи и возобновления мирной повседневной жизни в иракском регионе, искалеченном физически и духовно за долгие годы оккупации джихадистами. В своем исследовании аспирантка уделила особое внимание тяжким последствиям уничтожения христианских библиотек в Мосуле и других городах Ниневийской равнины во время оккупации. В феврале прошлого года возобновила работу Университетская библиотека в Мосуле. Международные СМИ славят пока еще скудный ручеек литературы, пополняющей опустевшие фонды библиотеки как несомненный признак «новой жизни» в северной столице Ирака – после долгих лет массовых убийств, зверств, грабежей, подрывов храмов, святынь и древних памятников, и массового бегства населения.