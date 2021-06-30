Христиане больше удовлетворены браком, чем нехристиане. Данные опроса

Исследование Barna Group показывает, что христиане более счастливы в браке, чем нехристиане, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на Christian Today и «Во Свете».

В ходе опроса, в котором приняли участие 1500 взрослых американцев, большинство респондентов (59 %) заявили, что очень довольны своим браком. Однако среди практикующих христиан этот показатель составил 73 %.

Исследование обнаружило резкие различия в разбивке по полу: мужчины гораздо чаще, чем женщины, сообщают, что они очень довольны своим браком (65 % по сравнению с 52 %). Выявлены также различия в возрасте: миллениалы (65 %) и бэби-бумеры (61 %) с большей вероятностью, чем пары поколения X, родившиеся между 1965 и 1980 годами, сказали, что они очень довольны (47 %).

В ходе отдельного исследования, проведённого в прошлом году Институтом семейных исследований (IFS), выяснилось, что всё больше и больше молодых американцев предпочитают вообще не жениться. Это исследование показало, что число молодых людей, избегающих брака, достигло рекордного уровня, и более трети (35 %) людей в возрасте 25-50 лет никогда не были в браке. В 1970 году только 9 % американцев той же возрастной группы сообщили, что никогда не были женаты.