Храм Святых Апостолов Петра и Павла в Великом Новгороде возвращён в собственность Католической Церкви

На основании распоряжения МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской областях от 11.02.2021, здание католического храма Святых Апостолов Петра и Павла в Великом Новгороде передано в собственность Римско-Католической Архиепархии Матери Божией в Москве. Акт приема-передачи подписан сторонами 15 марта 2021 года.

Храм расположен по адресу Большая Санкт-Петербургская улица, 12. Он был возведён в Софийской стороне города в конце XIX века, освящен в 1893 году. Был закрыт советскими властями в 1933 г., в здании расположился кинотеатр «Родина». В 1996 г. храм был передан местной возрожденной католической общине на праве пользования. В 2009-2010 гг. в рамках федеральной программы были восстановлены храмовые башни, разрушенные в советское время. Храм является памятником федерального значения.

Радость возвращения храма с католиками Великого Новгорода разделил вспомогательный епископ Николай Дубинин, который находился в приходе Святых Апостолов Петра и Павла с пастырским визитом 13-14 марта. В субботу 13 марта Владыка Николай встретился с Приходским советом, а в воскресенье 14 марта возглавил Святую Мессу.

Источник: Сайт Архиепархии Божией Матери в Москве