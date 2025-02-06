Гуджеротти о судьбе сирийских христиан: вызовы, надежда и будущее (+ ФОТО)

Кардинал Клаудио Гуджеротти, префект Департамента Восточных Церквей, по возвращении из Сирии рассказал в интервью ватиканским СМИ о вызовах, с которыми сталкиваются местные христиане. Он подчеркнул важность солидарности в условиях кризиса в это трудное время. Префект отметил: христианская община находится под угрозой исчезновения на этой древней земле, которая является колыбелью христианской веры. Передает русская служба Vatican News.

В ходе интервью кардинал отметил, что визит в Сирию стал для него не только профессиональным опытом, но и эмоциональным переживанием. Он стал свидетелем трудностей, с которыми сталкиваются сирийцы: повсеместной бедностью, дефицитом воды, электричества, отсутствием отопления, угасанием надежды на лучшее будущее. Несмотря на все испытания привезённые иерархом от Папы Франциска слова поддержки стали для местных жителей источником надежды.

Одной из ключевых целей визита иерарха стала поддержка местных Церквей в их роли единого голоса на фоне политических и социальных преобразований в стране. «Представители сирийских Церквей должны объединиться и говорить единым голосом, чтобы повлиять на процесс перехода», — подчеркнул Гуджеротти.

По словам префекта, с каждым годом число христиан в Сирии сокращается, и если эмиграция продолжится, эта община может исчезнуть окончательно. В связи с этим иерарх подчеркнул: необходимо создать такие условия, которые позволят местным христианам остаться на родной земле.

Затронув тему молодёжи, кардинал Гуджеротти отметил её активное участие в жизни Церкви и общества. В ходе визита он встречался с молодыми сирийцами, которые говорили о своих надеждах и о будущем страны. По его словам, несмотря на все трудности молодые люди хотят внести свой вклад в восстановление страны. «Прежде всего они ощущают себя сирийцами и готовы взять на себя ответственность за формирование нового общественного уклада», ‒ сказал иерарх.