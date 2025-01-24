Губернатором Ватикана впервые станет женщина

Главой губернаторства города-государства Ватикан в марте станет итальянская монахиня-францисканка Раффаэлла Петрини. Об этом 19 января объявил Папа Франциск в интервью итальянской телекомпании Nove, передает «Благовест-инфо».

Сейчас Петрини занимает пост генерального секретаря губернаторства Ватикана. Она возглавит его после ухода на покой нынешнего губернатора – кардинала Фернандо Вергеса Альсаги, которому 1 марта исполнится 80 лет.

«У нас теперь много женщин. Например, в комиссии по выборам епископов есть три женщины (сестра Петрини входит в их число. – Прим ред.). Вице-президент губернаторства Ватикана, которая станет губернатором в марте, — монахиня. В Дикастерии экономики вице-президент — монахиня с двумя учеными степенями… Женщины лучше нас знают, как управлять делами», — сказал Святейший Отец в телепрограмме «Che Tempo Che Fa» («Какая погода?»).

Раффаэлла Петрини родилась в Риме 15 января 1969 года. Она окончила факультет политологии Международного университета исследований Гвидо Карли и получила докторскую степень в Папском университете св. Фомы Аквинского, где в настоящее время преподает. Службу в Римской курии она начала в 2005 году как сотрудница Конгрегации евангелизации народов.

Несколькими днями ранее, 6 января, понтифик впервые назначил женщину префектом Дикастерии по делам институтов посвященной жизни и обществ апостольской жизни. Речь идет об итальянской монахине Симоне Брамбилле.

Назначение женщин на ключевые посты в Римской курии началось в 2022 году, когда Папа Франциск сделал монахиню Алессандру Смерилли секретарем Дикастерии по содействию целостному человеческому развитию.

С 2016 года Музеи Ватикана также возглавляет женщина – Барбара Ятта, а в 2015 году Папа назначил президентом административного совета детской больницы Bambino Gesù (Младенца Иисуса) Мариэллу Энок.