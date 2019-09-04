Грядущая консистория вновь засвидетельствует приверженность Папы Франциска модели миссионерской Церкви

Очередная консистория, проведение которой намечено Папой Франциском на 5 октября, в канун начала работы Синода епископов, посвященного проблемам Амазонии, – это продолжение принятой Понтификом линии на включение в Коллегию кардиналов архипастырей миссионерских Церквей, уверен главный редактор ватиканских медиа Андреа Торниелли. Из озвученных им имен тринадцати будущих кардиналов восемь принадлежат к миссионерским монашеским конгрегациям.

«Просматривая список новых пурпуратов (из которых десять – в возрасте до 80 лет, а значит, с правом голоса на возможном конклаве, и еще три – в возрасте старше 80 лет), сразу становится очевидной верность пути, который Папа Франциск избрал с самого начала своего понтификата: приоритет, отдаваемый верным из так называемых периферийных епархий, вопреки устоявшимся трендам и традициям», — полагает журналист.

Напомним, что пурпурную берету кардинала — этот символ готовности пролить свою кровь, а значит, пожертвовать жизнью за веру и Евангелие вместе с Епископом Рима — получат три прелата из Римской Курии: председатель Папского Совета по межрелигиозному диалогу архиепископ Мигель Анхель Аюсо Гиксот, принадлежащий к Конгрегации Миссионеров Пресвятого Сердца Иисуса; библиотекарь и архивариус Святой Римской Церкви архиепископ Жозе Толентино Мендонса; заместитель секретаря Департамента по делам мигрантов Дикастерии по содействию целостному человеческому развитию священник-иезуит Майкл Черны, который олицетворяет одно из наиболее «инновационных куриальных назначений», отмечает Торниелли и указывает при этом, именно отцу Черны будет принадлежать центральная роль в качестве специального секретаря во ходе грядущего Синода по Амазонии.

Из десяти новых кардиналов-избирателей двое являются правящими архиереями в Европе: это архиепископ Люксембурга Жан-Клод Холлериш, иезуит, отдавший многие годы своего служения в Японии, и архиепископ Болоньи Маттео Дзупи. Еще двое — выходцы из Латинской Америки: архиепископ кубинской столицы Гаваны Хуан де-ла-Каридад Гарсия Родригес и епископ гватемальского Уеуетенанго Альваро Рамассини Имери. Еще двое — епископы из Африки: архиепископ столицы Конго Киншасы Фридолин Амбонго Бесунгу, капуцин, и архиепископ столицы Марокко Рабата Кристобаль Лопес Ромеро, салезианин испанского происхождения. Наконец, еще один будущий пурпурат имеет азиатские корни: это архиепископ Джакарты в Индонезии Игнациус Сугарийо Харджоатмоджо.

Но и трое новых кардиналов, перешагнувший порог 80-летия, также свидетельствуют в пользу избранной Папой Франциском перспективы: кроме архиепископа-англичанина Майкла Фицджеральда, посвятившего много лет трудам на ниве межрелигиозного диалога и служению в Апостольской нунциатуре Египта, в высокое достоинство ближайших помощников Святейшего Отца будут возведены архиепископ на покое литовского Каунаса иезуит Сигитас Тамкявичюс, иезуит, и иерарх из Анголы, епископ на покое Бенгели Эудженио Даль Корсо из Конгрегации Бедных Слуг Божьего Провидения.

Намеченная на 5 октября 2019 г. консистория — уже шестая по счету со времени начала понтификата Папы Франциска. Предыдущие имели место 22 февраля 2014 г., 14 февраля 2015 г., 19 ноября 2016 г., 28 июня 2017 г. и 28 июня 2018 г.

По материалам Vatican News