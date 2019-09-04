Грядущая консистория вновь засвидетельствует приверженность Папы Франциска модели миссионерской Церкви

Грядущая консистория вновь засвидетельствует приверженность Папы Франциска модели миссионерской Церкви

Сентябрь 04, 2019

Очередная консистория, проведение которой намечено Папой Франциском на 5 октября, в канун начала работы Синода епископов, посвященного проблемам Амазонии, – это продолжение принятой Понтификом линии на включение в Коллегию кардиналов архипастырей миссионерских Церквей, уверен главный редактор ватиканских медиа Андреа Торниелли. Из озвученных им имен тринадцати будущих кардиналов восемь принадлежат к миссионерским монашеским конгрегациям.

«Просматривая список новых пурпуратов (из которых десять – в возрасте до 80 лет, а значит, с правом голоса на возможном конклаве, и еще три – в возрасте старше 80 лет), сразу становится очевидной верность пути, который избрал с самого начала своего понтификата: приоритет, отдаваемый верным из так называемых периферийных епархий, вопреки устоявшимся трендам и традициям», — полагает журналист.

Напомним, что пурпурную берету кардинала — этот символ готовности пролить свою кровь, а значит, пожертвовать жизнью за веру и Евангелие вместе с Епископом Рима — получат три прелата из Римской Курии: председатель Папского Совета по межрелигиозному диалогу архиепископ Мигель Анхель Аюсо Гиксот, принадлежащий к Конгрегации Миссионеров Пресвятого Сердца Иисуса; библиотекарь и архивариус Святой Римской Церкви архиепископ Жозе Толентино Мендонса; заместитель секретаря Департамента по делам мигрантов Дикастерии по содействию целостному человеческому развитию священник-иезуит Майкл Черны, который олицетворяет одно из наиболее «инновационных куриальных назначений», отмечает Торниелли и указывает при этом, именно отцу Черны будет принадлежать центральная роль в качестве специального секретаря во ходе грядущего Синода по Амазонии.

Из десяти новых кардиналов-избирателей двое являются правящими архиереями в Европе: это архиепископ Люксембурга Жан-Клод Холлериш, иезуит, отдавший многие годы своего служения в Японии, и архиепископ Болоньи Маттео Дзупи. Еще двое — выходцы из Латинской Америки: архиепископ кубинской столицы Гаваны Хуан де-ла-Каридад Гарсия Родригес и епископ гватемальского Уеуетенанго Альваро Рамассини Имери. Еще двое — епископы из Африки: архиепископ столицы Конго Киншасы Фридолин Амбонго Бесунгу, капуцин, и архиепископ столицы Марокко Рабата Кристобаль Лопес Ромеро, салезианин испанского происхождения. Наконец, еще один будущий пурпурат имеет азиатские корни: это архиепископ Джакарты в Индонезии Игнациус Сугарийо Харджоатмоджо.

Но и трое новых кардиналов, перешагнувший порог 80-летия, также свидетельствуют в пользу избранной Папой Франциском перспективы: кроме архиепископа-англичанина Майкла Фицджеральда, посвятившего много лет трудам на ниве межрелигиозного диалога и служению в Апостольской нунциатуре Египта, в высокое достоинство ближайших помощников Святейшего Отца будут возведены архиепископ на покое литовского Каунаса иезуит Сигитас Тамкявичюс, иезуит, и иерарх из Анголы, епископ на покое Бенгели Эудженио Даль Корсо из Конгрегации Бедных Слуг Божьего Провидения.

Намеченная на 5 октября 2019 г. — уже шестая по счету со времени начала понтификата Папы Франциска. Предыдущие имели место 22 февраля 2014 г., 14 февраля 2015 г., 19 ноября 2016 г., 28 июня 2017 г. и 28 июня 2018 г.

По материалам Vatican News

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