Папа Франциск обнародовал имена новых кардиналов

По прочтении с верными Рима и паломниками полуденной молитвы «Ангел Господень» Папа Франциск объявил, что намеревается на консистории, которая пройдет 5 октября с.г., возвести в кардинальское достоинство трех сотрудников Римской Курии, семерых правящих архиереев из разных стран мира и еще трех заслуженных иерархов.

Далее Преемник Святого Петра огласил имена будущих пурпуроносцев. Это:

Мигель Анхель Аюсо Гихот, председатель Папского Совета по межрелигиозному диалогу

Жозе Толентино Мендоса, архивариус и библиотекарь Святой Римской Церкви

Игнациус Сугарийо Гарджоатмоджо, архиепископ Джакарты (Индонезия)

Хуан де-ла-Каридад Гарсия Родригес, архиепископ Гаваны (Куба)

Фридолин Амбонго Бесунгу, архиепископ Киншасы (Демократическая Республика Конго)

Жан-Клод Оллериш, архиепископ Люксембурга

Альваро Рамассини Имери, ординарий епархии Уеуетенанго (Гватемала)

Маттео Дзуппи, архиепископ Болоньи (Италия)

Кристобаль Лопес Ромеро, архиепископ Рабата (Марокко)

Священник Майкл Черны, SJ, заместитель секретаря Департамента по делам мигрантов Дикатерии по содействию целостному человеческому развитию

Кроме того, в Коллегию кардиналов войдут трое заслуженных иерархов, уже перешагнувших порог 80-летия и, следовательно, не могущих получить право голоса на конклаве. Это архиепископ Майкл Фицджеральд, председатель Папского Совета по межрелигиозному диалогу на покое; Сигитас Тамкявичюс, архиепископ на покое Каунаса (Литва); Эудженио Даль Корсо, епископ на покое Бенгели (Ангола).

«Помолимся за новых кардиналов, чтобы, пребывая в единстве с Христом, они помогали мне в моем служении Епископа Рима для блага всего святого верного народа Божия», — призвал в заключение Святейший Отец.

По материалам Vatican News