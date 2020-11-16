Госсовет Франции отклонил требование католических епископов о разрешении публичных служб

Государственный совет Франции (высшая судебная инстанция по административным делам) отклонил требование французских епископов о возобновлении публичных служб во время национального карантина, который продлен до 1 декабря, сообщает Седмица.ру со ссылкой на CNA.

«Епископы больше всего сожалеют о том, что верующим отказано в участии в совместных службах – а они являются высшим проявлением веры и обеспечивают незаменимые встречи с Господом и духовными собратьями», подчеркивается в заявлении Конференции французских епископов в ответ на это решение. С начала ноября, когда во Франции был провозглашен второй карантин, Конференция французских епископов подала в Государственный совет требование «référé liberté», настаивая на том, что карантинные запреты на публичные службы «нарушают право на свободу вероисповедания».

«Référé liberté» — это стандартная срочная форма административной заявки, подаваемой в качестве в суд и требующей защиты основных прав – в данном случае прав на свободу вероисповедания.

В заявлении французских епископов подчеркивается, что суд отклонил их требование «со ссылкой исключительно на нужды общественного здравоохранения». В нем указывается, что архиепископ Эрик де Мулен-Бофор, президент Конференции французских епископов, и епископы намерены «бдительно следить за действиями властей по ограничению и нарушению свободы вероисповедания в это нелегкое время, когда государственные власти, ссылаясь на нужды общественного здравоохранения, насаждают контроль и надзор государства за всеми религиями».

Решение Государственного совета об отклонении требования епископов было принято в день поминовения трех католиков, погибших в результате теракта в соборе Нотр-Дам в Ницце. Премьер-министр Жан Кастекс почтил память жертв нападения 29 октября у мемориала вместе с семьями погибших. «Личное участие в совместных молитвах, утешение и укрепление души через богослужение – обеспечивает спокойствие души и моральные силы, столь нужные всем нам в этот тяжкий период, когда борьба с болезнями и смертью усиливается, а католические общины становятся жертвами террористических актов», гласит заявление Национальной конфедерации союзов католических семей (AFC) от 2 ноября.

Во время второго карантина, который продлится как минимум до 1 декабря, французам не разрешается отходить далее 1 км от места жительства, за исключением неотложных нужд по работе и медицинской помощи. Многие предприятия сферы услуг, в том числе кафе и рестораны, закрыты, хотя школы продолжают работать. Все публичные религиозные собрания по всей стране, включая совместные богослужения, запрещены как минимум до 1 декабря. Храмы разрешено открывать только для обрядов бракосочетания (не более шести человек) и отпевания (не более 30 человек).

В ответ на требование епископов, высший административный суд уточнил в своем решении от 7 ноября, что церкви остаются открытыми, а католикам можно ходить в храмы рядом с домом, при условии наличия удостоверений личности и при соблюдении мер защиты от заражения, а священникам разрешается посещать прихожан на дому и в больницах.

В настоящее время в Европе наблюдается вторая волна эпидемии коронавируса, из-за которой Ирландия и Англия ввели карантин, Италия и Испания – региональные ограничения и комендантский час, а Германия закрыла все бары и рестораны на месяц. По данным Центра исследований коронавируса Джонса Хопкинса, в этом году во Франции зарегистрировано более 1,7 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 40 тысяч смертей от него.

В постановлении суда указывается, что действующие во Франции карантинные нормы будут изучены судом до 16 ноября на предмет их правомерности и соразмерности реальной ситуации. В ходе этого изучения «предполагаются в самое ближайшее время консультации со всеми представителями религий с целью определения условий, при которых далее могут действовать карантинные ограничения», указывается в постановлении. Конференция французских епископов заявила со своей стороны, что «ожидает с нетерпением» начала этих задекларированных властями консультаций.