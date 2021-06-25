Госсекретарь прокомментировал выраженную Святым Престолом обеспокоенность по поводу некоторых формулировок «законопроекта Дзана»
Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин прокомментировал в интервью главному редактору Vatican News Андреа Торниелли утверждения в итальянской прессе по поводу «неуместного» вмешательства Ватикана в законотворчество Италии. Напомним, что на днях Госсекретариат обратился к итальянским властям с вербальной нотой, выразив обеспокоенность формулировками «законопроекта Дзана» против гомотрансфобии. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.
Прежде всего, пояснил Паролин, со стороны Ватикана не было никаких требований заблокировать этот законопроект, не было оказано никакого давления на парламент, но было указано на некоторые фразы, интерпретация которых может привести к нарушениям религиозной свободы и свободы выражения мнений. «Мы выступаем против всякого нетерпимого поведения и поступков нетерпимости или ненависти к людям по причине их сексуальной ориентации, равно как национальности и религии, – заявил госсекретарь Ватикана. – Наше беспокойство касается проблем с толкованием, которое может иметь место в случае расплывчатых и неопределенных формулировок». Речь идет об определении того, что в этой сфере называть уголовно наказуемым преступлением: у судей должны быть «необходимые параметры» для подобных приговоров. В противном случае наказуемым может стать любое возможное различение между мужчиной и женщиной, вплоть до самых парадоксальных последствий.
В Италии некоторые критикуют тот факт, что Ватикан вмешался уже заранее, хотя закон еще не принят. Это превентивное вмешательство, объясняет кардинал Паролин, было сделано именно для того, чтобы изложить проблемы прежде, чем станет слишком поздно. В противном случае Святейшему Престолу можно было бы вменить «преступное молчание», считает иерарх. Что касается обвинений в незаконном вмешательстве в дела светского государства, каким является Италия, кардинал Паролин комментирует: «Именно поэтому и был выбран такой инструмент, как вербальная нота, которая является средством диалога в международных отношениях». На вопрос о том, почему высказался именно Святейший Престол, а не итальянский епископат, госсекретарь ответил следующим образом: «Итальянская епископская конференция сделала всё возможное, чтобы высказать свои возражения по поводу законопроекта, и на эту тему было сделано два заявления».
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна