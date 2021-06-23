Святой Престол протестует против принятого в Италии закона о гомотрансфобии
Госсекретариат Ваткиана направил итальянскому правительству ноту о содержании так называемого «законопроекта Дзана» против гомотрансфобии, который в настоящее время находится на рассмотрении Сената. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.
В вербальной ноте утверждается, что законопроект «ограничивает свободу, гарантированную Католической Церкви» в том, что касается организации, публичного культа, учительства и епископского служения, а именно права, закрепленные в 1 и 3 параграфах второй статьи соглашения 1984 года о пересмотре конкордата. В ноте подчеркивается, что «законопроект Дзана» угрожает праву католиков на и католических организаций на «полную свободу собраний и изложение мнения посредством устного и написанного слова и любого другого средства распространения». Госсекретариат выражает надежду, что формулировка закона будет пересмотрена.
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна