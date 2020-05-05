Господь и в этом году совершил чудо предстательством святого Януария

Чудо Святого Януария вновь совершилось в этом году – об этом заявил 2 мая архиепископ Неаполитанский кардинал Крешенцио Сепе. Иерарх засвидетельствовал, что засохшая кровь мученика, хранящаяся в соборе Неаполя, вновь стала жидкой в день памяти Святого. «Дорогие друзья! Я должен сообщить вам великую новость: даже в это время коронавируса Господь – предстательством святого Януария – растворил его кровь!» – заявил кардинал Сепе. Сообщает Благовест-инфо со ссылкой на CNA.

2 мая глава Неаполитанской епархии совершил Мессу в соборе Успения Девы Марии, в котором хранятся реликивии святого Януария, а затем благословил город ковчегом с разжиженной кровью Святого. Богослужение транслировалось в режиме онлайн. «Как много раз наш Святой спасал нас от чумы, от холеры, – сказал кардинал Сепе в своей проповеди. – Святой Януарий – душа Неаполя. Неаполь никогда не сдавался перед лицом испытаний».

Святой мученик Януарий (по-церковнославянски Ианнуарий, по-итальянски Дженнаро) был епископом Неаполя. В 305 г. по Р.Х., в ходе гонений императора Диоклетиана, он был казнен за веру во Христа. Самое известное чудо, связанное со святоым Януарием – это разжижение его крови. Первое упоминание о нем относится к 17 августа 1389 года. В обычное время ампула с кровью находится в закрытой серебряными дверями нише в Сокровищнице Святого Януария в часовне неаполитанского собора. Утверждается, что при извлечении ампулы и помещении её вблизи реликвария с главой мученика кровь в ампуле разжижается.

В настоящее время чудо совершается трижды в год. Это:

Суббота перед первым воскресением мая — первое перенесение мощей Януария из Поццуоли в Неаполь (V век). В этот день глава и ампула с кровью переносятся крестным ходом из Кафедрального собора в церковь Санта-Кьяра, где они пребывают в течение 8 дней. Красочная процессия («Шествие с гирляндами») в этот день проводится с 1337 года. В этом году – из-за карантина – процессия была отменена.

19 сентября — мученичество святого Януария, глава и ампула с кровью выставляются для почитания верующими на 8 дней.

16 декабря — спасение Неаполя от извержения Везувия (1631 год), глава и ампула с кровью выставляются для почитания на один день.

Известны случаи, когда чудо не совершалось в установленный день; такое событие считается предзнаменованием бедствий. Так, в XX веке чудо не произошло трижды: в 1939 году — перед началом Второй мировой войны, в 1944 году — перед извержением Везувия, в 1980 году — перед сильным землетрясением. Чуда не произошло и в день памяти Святого в 2016 году перед мощным землетрясением в Мексике. Чудо Святого Януария почитается многими верующими в Неаполе и за его пределами, однако официально не признано полнотой Католической Церкви.

В своем слове кардинал Сепе также дал высокую оценку труду медиков, помогающим тем, кто заболел коронавирусом. В итальянском регионе Кампания, столицей которого является Неаполь, к концу прошлой недели новая инфекция поразила 4459 человек.

Архиепископ упомянул и другое зло, с которым приходится сталкиваться неаполитанцам – каморру, местную мафию. «Находятся такие люди, которые пытаются нажиться на эпидемии, – сказал он. – Нам надо немедленно действовать, потому что преступный мир гораздо более оперативен, чем наша бюрократия. Каморра не ждет. Избавиться от организованной преступности – в наших силах». Эксперты подразделений по борьбе с мафией предупреждали, что в условиях карантина преступные группировки могут постараться извлечь выгоду из переориентации полицейских ресурсов, а также использовать в своих целях государственные дотации.