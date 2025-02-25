Недавно найденная «Мадонна» Боттичелли после реставрации готова к возвращению в Неаполь

Картина Боттичелли «Мадонна с младенцем», недавно найденная в Граньяно, после реставрации готова вернуться в Неаполь, передает «Седмица» со ссылкой на публикацию в итальянской газете Il Corrierino.

Завершена реставрация с целью устранения повреждений, нанесенных временем полотну, прибывшему в район Стабии в XVI веке и долгое время экспонировавшемуся в часовне, которая сейчас находится в муниципалитете Санта-Мария-ла-Карита.

В конце ноября 2023 года карабинеры изъяли его и теперь готовы вернуть в Неаполь и выставить в одном из музеев. Об этом сообщил Мариано Нуццо, суперинтендант археологии, изящных искусств и ландшафта столичного региона Неаполя, который лично посетил Opificio delle Pietre Dure (OPD) во Флоренции, куда ранее была передана на реставрацию картина.

«Я был восхищен результатом необычайного вмешательства в работу над панелью XV века, изображающей Богоматерь на троне с Младенцем», — говорит Нуццо.

Он подчеркивает: «Благодаря исключительному мастерству реставраторов OPD эта работа вновь обрела свою первоначальную яркость, вернув нам детали и цвета, которые потемнели от времени. Это был путь изучения и консервации высочайшего уровня, который не только улучшает живопись, но и дает нам художественные и научные знания, делающие этот институт уникальным».

Нуццо исключительно высоко оценивает профессионалов, которым была поручена эта задача, от директора Эмануэлы Даффра до штата сотрудников: «Они смогли дать новую жизнь этому шедевру».

Как подчеркивает суперинтендант, полотно относится к самой зрелой живописной фазе творчества Боттичелли.

Ученый Пеппе Ди Масса, один из первых, кто настаивал на приписывании работы великому флорентийскому мастеру, несмотря на его необычное открытие в маленьком городке, говорит, что посвятит себя реконструкции ее истории.