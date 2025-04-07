Два кресла, две судьбы: молитва и улыбка в Сан-Пьетро

6 апреля в базилике Святого Петра состоялась встреча, которую ни один протокол не мог предусмотреть. Среди паломников, прибывших из Неаполя, находилась 94-летняя сестра Франческа Баттилоро – монахиня, прожившая три четверти века в затворе. Сидя в инвалидной коляске перед гробницей апостола Петра, она тихо молилась, когда внезапно в тишину храма прибыл другой человек в коляске – Папа Франциск.

В интервью ватиканским СМИ с. Франческа рассказала: «Я просила Бога об этой встрече, но даже не надеялась. А он сам пришёл ко мне. Кажется, Господь всегда отвечает, когда я прошу». Случайность, благоволение, исполненное желание – для неё это было ясно: «Я сказала это только Ему…»

Сестра Франческа – монахиня из Ордена визитандинок. Она покинула дом в восьмилетнем возрасте, а в семнадцать, несмотря на серьёзное заболевание, принесла монашеские обеты. Её история вдохновила редакцию ватиканского ежемесячника L’Osservatore di Strada, через которую она и передала свою просьбу: приехать в Рим на Юбилей больных и работников здравоохранения. Помощь в организации поездки оказал Суверенный Мальтийский орден.

Когда на площади перед базиликой проходила Месса с участием 20 тысяч верующих, она пересекла Святые врата приватно и молилась в одиночестве, пока не появились люди в костюмах, сопровождавшие Епископа Рима. Папа только что завершил исповедоваться, впервые покинув Дом Святой Марфы после госпитализации. Улыбаясь, он приблизился к монахине.

«Вы, случайно, не одна из тех неаполитанских сестёр?» – спросил Святейший Отец, вспомнив эпизод десятилетней давности, когда в местном соборе монахини буквально окружили его объятиями. Сестра Франческа тогда тоже была там, но подойти не успела.

Теперь же Господь подарил ей не только встречу, но и минуты уединённого разговора. Она взяла Папу за руку – и не отпускала. Она призналась, что горячо молится о его здоровье: принесла свою жизнь в жертву Иисусу, дабы Папа Римский выздоровел, а сама она – ушла к Господу.

«Тогда он улыбнулся. Я возвращаюсь домой, и я так счастлива! Я так хотела с ним встретиться!».



Источник: русская служба Vatican News

На фото — Папа Франциск и с. Франческа Баттилоро (Ватикан, базилика Св. Петра, 6 апреля 2025 г.)