Госдума РФ вывела из-под возрастной маркировки Библию, Коран, Танах и Ганджур
Государственная Дума РФ 15 декабря приняла в третьем, окончательном, чтении закон о выведении из-под действия закона о защите детей от вредной информации Библии, Корана, Танаха, Ганджура и изучаемых в школе литературных произведений, сообщает «Интерфакс».
«Из-под регулирования этого закона сейчас выведена литература, которая включена в школьную программу, а также книги четырёх традиционных для России религий», — пояснила глава комитета Госдумы по культуре и инициатор поправок Елена Ямпольская.
Из-под действия данного закона выведены произведения литературы, изучение которых предусматривается федеральными государственными образовательными стандартами и федеральными основными общеобразовательными программами.
Упомянутый закон о защите детей от вредной информации, в частности, предусматривает нанесение возрастной маркировки.
По словам Ямпольской, принятый в четверг Госдумой закон также предполагает при изучении информационной продукции Роскомнадзором возможность подключать в качестве экспертов искусствоведов и культурологов.
«Я думаю, это даст нам возможность относить те или иные произведения литературы и искусства к тем, которые обладают безусловной художественной исторической ценностью, а значит, тоже по действующему закону не подпадают под маркировку», — сказала она на пленарном заседании.
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