Госдума разрешила религиозным НКО не раскрывать информацию о счетах
Как сообщает РИА-Новости, Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, обязывающий кредитные организации представлять Минюсту России информацию об операциях и о счетах некоммерческих организаций (НКО), за исключением религиозных.
Документ был разработан правительством в целях совершенствования федерального государственного надзора за деятельностью некоммерческих организаций, осуществляемого Минюстом и его территориальными органами. Закон предусматривает включение Министерства в перечень госорганов, имеющих право на получение от кредитных организаций сведений, составляющих банковскую тайну. Согласно ему, информация о банковских операциях и о счетах НКО, за исключением религиозных, будет представляться только по запросам главы Минюста или его заместителя, при этом вводится запрет на раскрытие полученной от банков информации третьим лицам.
Первоначальная редакция законопроекта наделяла правом направления такого запроса и руководителей территориальных органов министерства. Однако в рамках второго чтения соответствующая норма была исключена из текста документа, также действие закона депутаты решили не применять в отношении религиозных организаций.
Получение от кредитных организаций информации об операциях и о счетах позволит оценить достоверность представляемых НКО документов с целью определения соответствия ее деятельности уставным целям, в том числе при расходовании денежных средств и использовании иного имущества, считает Кабмин. Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования
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