Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о запрете ЛГБТ-пропаганды
27 октября Государственная Дума РФ приняла в первом чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии, а также демонстрации ЛГБТ-информации и информации, побуждающей к смене пола среди подростков, сообщает «Интерфакс-религия».
Согласно проекту закона (№217471-8), нововведения коснутся интернета, СМИ, книг, аудиовизуальных сервисов, кинематографа и рекламы.
Расширяется перечень запрещенной к распространению информации среди детей: пропаганда и демонстрация нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, а также информации, способной вызвать у детей желание сменить пол. Вводится новый состав, чтобы разделить понятия «демонстрация» и «пропаганда».
Вводятся обязательная платная подписка и дополнительные технические средства защиты доступа в теле- и радиовещании к контенту, запрещенному для детей, а также возрастная маркировка в промо-материалах этого контента.
Кроме того, расширяются требования к рекламе, которая не должна содержать информацию, демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения.
Проектом закона запрещается пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, в том числе пропаганда педофилии, среди российских граждан, как взрослых, так и несовершеннолетних.
Соавторами инициатив выступили 390 депутатов, включая всех руководителей фракций и вице-спикеров.
Всего изменения коснутся пяти законов: №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; №2124-I «О средствах массовой информации»; №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; №38-ФЗ «О рекламе»; №126-ФЗ «О государственной поддержке кинематографии РФ».
Принят также проект закона с поправками в Кодекс РФ (№217472-8) об административных правонарушениях.
Для иностранных граждан и лиц без гражданства проектом закона предусматривается административное выдворение за пределы РФ.
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