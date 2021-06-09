Госдума поддержала законопроект о церковном имуществе в первом чтении

Государственная Дума Российской Федерации на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, уточняющий порядок использования имущества религиозного назначения, которое находится в пользовании религиозных организаций.

Законопроект «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» внесен в Госдуму правительством РФ 17 мая. Ранее инициативу поддержал профильный комитет Госдумы.

Документ предполагает, что религиозные организации смогут пользоваться имуществом религиозного назначения, даже если согласно закону оно не может быть передано им в собственность и остается в государственной или муниципальной собственности. Также проект предполагает, что в случае изъятия этого имущества обратно в пользование государства, религиозные организации смогут рассчитывать на компенсацию затрат.

По информации комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, ко второму чтению предлагается уточнить виды имущества, «предназначенного для обслуживания монастырского, храмового или иного культового комплекса». В частности, это может быть имущество для благотворительной деятельности, гостиницы для размещения паломников, пояснили в пресс-службе комитета.

Как отметил ранее председатель комитета Сергей Гаврилов, законопроект защищает права религиозных организаций, которые много лет добросовестно пользовались находящимися в государственной собственности храмами, другими культовыми зданиями и вложили собственные средства в их ремонт и реконструкцию.

В комитете также поясняли, что принятие законопроекта «устраняет неопределенность законодательного регулирования передачи религиозным организациям имущества религиозного назначения, на которую указал Конституционный суд России».

Источник: РИА Новости