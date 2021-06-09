Госдума поддержала законопроект о церковном имуществе в первом чтении

Госдума поддержала законопроект о церковном имуществе в первом чтении

Июнь 09, 2021

Государственная Дума Российской Федерации на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении , уточняющий порядок использования имущества религиозного назначения, которое находится в пользовании религиозных организаций.

Законопроект «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» внесен в Госдуму правительством РФ 17 мая. Ранее инициативу поддержал профильный комитет Госдумы.

Документ предполагает, что смогут пользоваться имуществом религиозного назначения, даже если согласно закону оно не может быть передано им в собственность и остается в государственной или муниципальной собственности. Также проект предполагает, что в случае изъятия этого имущества обратно в пользование государства, смогут рассчитывать на компенсацию затрат.

По информации комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, ко второму чтению предлагается уточнить виды имущества, «предназначенного для обслуживания монастырского, храмового или иного культового комплекса». В частности, это может быть имущество для благотворительной деятельности, гостиницы для размещения паломников, пояснили в пресс-службе комитета.

Как отметил ранее председатель комитета Сергей Гаврилов, законопроект защищает права религиозных организаций, которые много лет добросовестно пользовались находящимися в государственной собственности храмами, другими культовыми зданиями и вложили собственные средства в их ремонт и реконструкцию.

В комитете также поясняли, что принятие законопроекта «устраняет неопределенность законодательного регулирования передачи религиозным организациям имущества религиозного назначения, на которую указал ».

Источник: РИА Новости

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