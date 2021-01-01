Год святой Одилии объявлен во Франции

Христиане во Франции начали отмечать Год преподобной Одилии, жившей на рубеже VII – VIII веков. В декабре 2020 исполнилось 1300 лет со дня ее преставления. Торжества в монастыре святой Одилии в горном массиве Вогезы прошли с небольшим числом паломников из-за пандемии коронавируса. Поэтому иерархи Католической Церкви Франции приняли решение отмечать юбилей целый год в разных кантонах страны.

«В течение года, с 13 декабря 2020 года по 13 декабря 2021 года, мы будем праздновать великий юбилей святой Одилии. Юбилей – это прежде всего время счастливой радости, ликования в Господе, время, «оторванное» от другого, способное восстановить наши силы, изменить нашу жизнь, несмотря на все тяготы и беды нашего существования», – говорится в послании архиепископа Страсбурга Люка Равеля. Он напомнил, что святая Одилия особенно почитается в Эльзасе и считается просветительницей и покровительницей края.

Судьба Одилии, родившейся около 660 года в семье правителя Эльзаса, драматична. Отец, ждавший первенца-мальчика, приказал убить новорожденную девочку, да еще и слепую. Мать укрыла ее у знакомых христиан. В возрасте 10 лет она была крещена и прозрела. Отец в конце концов был умягчен смиренным нравом Одилии и даже выполнил ее просьбу устроить монастырь. Высокородная игумения служила всем от правителей до бездомных.

Предание донесло такую историю: прокаженный, пришедший в обитель за милостыней, источал такое зловоние, что никто не мог приблизиться к нему. Одилия принесла ему еду, но, несмотря на свое мужество, отшатнулась от больного. Затем преодолела отвращение и обняла, чем шокировала всех. Она заплакала и горячо взмолилась: «Господи, дай ему здоровья или терпения перенести страдания». Вскоре проказа исчезла с несчастного, а свидетели сего прославили Бога, даровавшего такую силу милосердия своей служительнице.

Вот уже 13 веков обитель святой Одилии привлекает множество паломников. Монастырь теперь не действует, но в храмах совершаются регулярные богослужения.

Начало празднованию 1300-летия святой Одилии было положено Литургией на горе Сент-Одиль в Вогезах. Прямой эфир вели телеканал RCF и Католическая Церковь Эльзаса на странице в Facebook. Лишь несколько христиан из-за карантина смогли принять участие в службе, которую возглавил архиепископ Люк Равель. Запись трансляции доступна в Facebook.

Еще в прошлом году настоятель храмов горы Сент-Одиль отец Кристоф Швальбах говорил о своем желании пригласить множество паломников в это святое место по случаю дня памяти святой, а также Рождества и Нового года, чтобы «приветствовать Одиль и наслаждаться хорошим воздухом горы, расположенной на высоте почти 800 метров над уровнем моря». В условиях нынешней эпидемии ковида он заметил, что поскольку тысячи паломников, которые давно зарегистрировались, не смогли быть участниками торжественной мессы, «тогда святая Одилия приблизится к ним в приходах».

«Этот юбилей можно проводить у себя дома, во всей Франции, когда мы, христиане, будем уделять время, чтобы обнаружить в жизни святой Одилии то, что может изменить нашу жизнь. Изучая жизнь святой Одилии, жившей в эпоху Меровингов, проявлявшей постоянную заботу о других, особенно о более слабых, мы можем то же самое делать и в нашей непростой жизни. Милосердие – это путь радости», – сказал священник.

В календаре сайта, созданного к юбилею, значатся десятки мероприятий.

«Это пять юбилейных путей, связанных с важными моментами жизни Святой Одилии, которые также важны для жизни христиан сегодня, а именно крещение, прощение, молитва, милосердие и евхаристия», – отметил настоятель. На 9 мая запланировано паломничество велосипедистов. В конце мая (28 мая в 18:00 – 29 мая в 12:00) ожидается ночной марш от кафедрального собора Страсбурга до монастыря Святой Одилии (порядка 50 км). Большой десятидневный праздник проведут с 24 июня (праздник святого Иоанна Крестителя, которого очень почитала святая Одилия) до 04 июля 2021 года (летний праздник святой Одилии). На август намечено паломничество байкеров. В разных кантонах Франции откроются выставки, посвященные святой. Мероприятия будут организованы в соответствии с возможностями, диктуемыми санитарной ситуацией.

Источник: Благовест-инфо