Главный врач Троице-Сергиевой лавры игумен Тихон (Барсуков) умер от коронавируса

Главный врач Троице-Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии игумен Тихон (Барсуков) скончался после тяжелой болезни от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на страницу Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в «Вконтакте».

Согласно данным Рабочей группы при Патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции, от COVID-19 скончались епископ Железногорский и Льговский Вениамин, протоиерей Владимир Верига, служители Богоявленского Елоховского собора протоиерей Александр Агейкин и протодиакон Евгений Трофимов. Ранее сообщалось о смерти клирика Покровского Хотькова ставропигиального женского монастыря протоиерея Евгения Корчукова и почетного настоятеля храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве митрополита на покое Ионы (Карпухина).

В монастыре отец Тихон исполнял послушание главного врача Троице-Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии. Патриарх Кирилл в 2010 году возвел отца Тихона в сан игумена. В 2018 году игумен Тихон был награжден правом ношения креста с украшением.