Главный военный капеллан Германии приветствует вывод сил бундесвера из Афганистана

Главный военный капеллан Германии епископ Франц-Йозеф Овербек благодарен за вывод сил бундесвера из Афганистана, передает REGNUM со ссылкой на Katholisch.de.

Иерарх испытал облегчение, после того как было сообщено, что последние немецкие солдаты покинули горную страну. Хорошо, что они вернулись в Германию здоровыми и без происшествий, отметил епископ. В то же время его мысли сейчас обо всех тех людях в Афганистане, которые остались, им епископ желает сил и мужества.

Монс. Овербек подчеркнул, что еще рано давать оценку почти 20-летнему пребыванию немецких военных в Гиндукуше. Многие раны еще свежи, и они оставили след в душах солдат и их родственников.

Бундесвер начал развертывание в Афганистане после терактов 11 сентября 2001 года в США. В общей сложности около 150 тысяч немецких солдат были размещены в Гиндукуше. 59 военнослужащих были убиты.