Главный астроном Ватикана о необходимости единых правил для космического туризма

Директор Астрономической обсерватории Ватикана считает необходимым ввести единые правила для космического туризма, учитывая рост его популярности в последнее время.

Не только планета Земля заслуживает внимания человечества, заявил 29 июля 2021 года иезуит Гай Консолманьо в интервью Vatican News. «Весь космос является частью удивительного творения, которое необходимо сохранить», — подчеркнул астрономом Папы Римского.

Что же касается запусков ракет, которые предлагают космические компании «платежеспособным клиентам», то здесь, по мнению эксперта, необходимы международные рекомендации, которые будут исполняться абсолютно всеми. Например, важно следить за отсутствием космических катастроф, учитывая постоянно растущее количество спутников. Такие инциденты могут вызвать настоящий хаос, — сказал директор Ватиканской обсерватории (Specula Vaticana).

В последнее время можно было наблюдать частные «космические полеты» таких известных миллиардеров, как основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон и основатель интернет-компании Amazon.com Джефф Безос.

Для многих инвесторов эта быстрорастущая отрасль является привлекательной формой ведения бизнеса. Брат Гай Консолманьо SJ считает бессмысленным запрещать такие проекты, поскольку закон не должен ограничивать любопытство людей и их жажду открывать для себя новое.



(На фото — астронавт НАСА Трейси Эллен Колдвелл-Дайсон смотрит на Землю с Международной космической станции)