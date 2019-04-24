Главное Пасхальное богослужение в Армении прошло в ереванском Кафедральном соборе Святого Григория Просветителя

Пасхальная Литургия, возглавляемая Патриархом-Католикосом всех армян Гарегином II, второй год подряд вместо Кафедрального собора Святого Эчмиадзина проходила в ереванском Кафедральном соборе Святого Григория Просветителя. Как уже сообщалось, собор Св. Эчмиадзина закрыт для посещений по причине проведения в нем реставрационных работ. В этом году Светлое Христово Воскресение – Пасху — Армянская Апостольская Церковь отмечала 21 апреля. «Храм Святого Эчмиадзина закрыт временно, поэтому служба проводилась вне его стен», — пояснил «Благовест-инфо» директор пресс-канцелярии Эчмиадзина иерей Ваграм Меликян, не уточняя сроки завершения реставрационных работ.

На Пасхальную Литургию в Ереване, возглавляемую Гарегином II, пришли высокопоставленные должностные лица – президент Армении Армен Саркисян, премьер-министр Никол Пашинян и тысячи верующих. В своем праздничном послании армянский Католикос, в частности, сказал։ «ПутьВвоскресения во Христе и вечной жизни начинается с этого мира, с преобразования человеческой жизни, отвержения греха и злодеяний, со стремления к святости и совершенству».