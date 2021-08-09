Глава УГКЦ: «Переход на новый календарь возможен только вместе с православными братьями»

Глава Украинской Греко-Католической Церкви архиепископ Святослав Шевчук считает, что переход греко-католиков на новый церковный календарь возможен только вместе с православными братьями, сообщает Официальный информационный ресурс УГКЦ.

Мы вместе с нашими православными братьями празднуем Рождество и Пасху. И когда будем менять календарь, то будем делать это вместе. Об этом заявил Верховный архиепископ Киево-Галицкий во время паломничества в Зарваницу, отвечая на вопрос молодежи о календарной реформе.

Предстоятель отметил, что за пределами Украины во многих греко-католических епархиях и приходах уже давно живут по григорианскому календарю.

Более того, Блаженнейший рассказал, что когда он был епископом в Аргентине, то открыл для себя, что там в УГКЦ никогда не было юлианского календаря. Как только украинцы греко-католики туда приехали, сразу перешли на григорианский.

Так же и в странах новых поселений: в Италии, Португалии, Испании, – укоренившиеся семьи там переходят на григорианский календарь. И это абсолютно нормально, потому что в этих странах греко-католики составляют религиозное меньшинство и нужно идти в ритме с тем обществом.

«Но другая ситуация на Украине, – отмечает Блаженнейший Святослав. – Здесь вопрос реформы календаря может оказаться разъединяющим, а не объединяющим. И это говорят представители и православных, и нашей Церкви. Поэтому я ещё не вижу возможности в ближайшей перспективе на Украине провести масштабную календарную реформу».

Глава УГКЦ считает, что календарная реформа – это всегда испытание на прочность. «Даже те Православные Церкви (Болгарская, Греческая), которые её провели, пережили церковные расколы. Ведь всегда есть группы, которые это не поддерживают. Сегодня в нашем обществе существует немало расколов, немало разъединений, поэтому мы стараемся не делать искусственных шагов, которые бы могли ещё больше разделить наш народ», – отметил первоиерарх.

Верховный архиепископ Киево-Галицкий сравнил вопрос реформы календаря с группой богомольцев, совершающих паломничество… В группе всегда есть кто-то, кто идёт впереди, быстрее, и те, кто сзади, а задача руководителя паломничества, чтобы все шли вместе.

«Тем, кто очень хочет быстрой календарной реформы, говорят: подождите, потому что не все успевают за вами. А тем, кто думает, что календарь – это догмат веры и нечто неприкосновенное, говорят, что это не так. Не отставайте и вы», – добавил Блаженнейший Святослав. И подытожил: «Вот так мы паломничаем. Идём вместе. Считаю, что Церковь не потеряет авторитет, если не гнаться только за каким-то идеями. Мы будем заботиться о благе людей. Будем слышать первых и последних».