Глава католической епархии Караганды: «Нас мало, и это повод, чтобы Господь действовал через нас ещё больше»

18 сентября на встрече с паломниками в Ватикане Папа Франциск вознёс благодарение Богу за апостольскую поездку в Казахстан и пообещал поделиться впечатлениями и мыслями о ней на следующей общей аудиенции. Со своей стороны, благодарность за этот визит выразил епископ Караганды монсеньор Аделио Дель’Оро, рассказав журналистам Радио Ватикана о том, что значит для поместной Церкви встреча со Святейшим Отцом в Нур-Султане (Астане).

«Прежде всего, все очень признательны Папе Римскому, который захотел приехать в Казахстан несмотря на свои физические трудности. Мы взяли на себя обязательство не упустить это великое событие, не позволить ему померкнуть во времени, но в течение всего этого года работать со священниками, монашествующими и мирянами, чтобы предложения и указания Папы Франциска придали ещё больше сил нашему свидетельству. Меня поразило, – отметил епископ, – что люди приехали со всех уголков Казахстана, порой после изнурительных путешествий. Среди паломников были также католики из Узбекистана, России и даже Монголии (около пятнадцати человек, они проехали более 3400 километров на машине). Участвуя в Евхаристии, эти люди ощутили крепкое единство и принадлежность к Вселенской Церкви. Было также поразительно число некатоликов, которые пришли на Святую Мессу; полагаю, их привлекала личность и присутствие Папы Франциска».

Комментируя слова Папы о том, что «дар малой Церкви – это благодать», монсеньор Дель’Оро сказал:

«Это именно то слово, в котором я нуждался, чтобы лучше послужить Церкви в этой стране. Быть малыми, быть маленькими ростками – как говорил Папа Бенедикт XVI во время нашего римского визита ad limina – лишает всяких претензий на человеческую силу: мы очень малы, и это повод, чтобы Господь действовал через нас ещё больше. Меня поразил горячий призыв Папы Франциска, чтобы мы не замыкались в наших церквях, в наших ризницах, в своих малых общинах, но были знаком Иисуса для всех и, следовательно, вместе жили в обществе ради других».

Глава епархии Караганды отметил, что во время паломничества в Казахстан Папа Франциск принял участие в работах VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, на котором призвал глав религий к диалогу во имя мира и примирения на земле:

«Этот важный призыв обязаны принять прежде всего мы, католики, чтобы во имя принадлежности к единому Богу, мы могли ещё больше смотреть друг на друга не как на чужих, а как на братьев и сестёр. Храня самобытность, каждый из нас может искренне принимать другого, чтобы построить по-настоящему единое и гармоничное общество. Папа Франциск показал нам путь к свободе и открытости в сосуществовании разных людей как в национальном, так и в религиозном плане. В Казахстане, в частности, местная культура глубоко религиозна, ибо она родилась из сурового опыта людей, которые жили в степях в постоянном движении и в крайне сложных климатических условиях. Поэтому необходимо принимать ценности, которые эта культура хранит и передаёт», – подчеркнул в конце интервью ватиканским СМИ епископ Караганды монсеньор Аделио Дель’Оро.