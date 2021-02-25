Генеральным секретарём Конференции католических епископов Германии впервые избрана женщина-мирянка

50-летний теолог Беате Гиллес назначена новым генеральным секретарём Епископской конференции Германии (DBK); решение было принято на пленарном заседании поместного епископата, проходившего 23 февраля в виртуальном режиме. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Мирянка Беате Гиллес стала первой женщиной на этом посту, сменив отца-иезуита Ганса Лангендёрфера, который ушёл в отставку после 24 лет руководства. Ранее г-жа Гиллес возглавляла Отдел по делам детей, молодёжи и семьи при Епископском ординариате Лимбурга и теперь – как и её предшественник – занимает также должность директора Ассоциации католических епархий Германии.

По случаю открытия онлайн-заседания состоялась пресс-конференция, на которой выступил председатель Конференции католических епископов Германии епископ Георг Бётцинг. В отношении нового генерального секретаря иерарх отметил, что Беате Гиллес «известна как глубокий богослов, прочно вошедший в различные структуры Католической Церкви, и она обладает прекрасными организаторскими навыками». Беате Гиллес является также специалистом в области коммуникации, в социальных и трудовых вопросах. Со своей стороны Беате Гиллес призналась, что она была тронута этим назначением и готова к новым обязательствам; теолог подчеркнула трудности и проблемы Католической Церкви в Германии, где в общем контексте «стремления к переменам» начался Синодальный путь, процесс католической реформы. Будущий генеральный секретарь Епископской конференции также подчеркнула, что ресурсы Католической Церкви в Германии постепенно сокращаются, поэтому будет важно сосредоточить внимание на корнях Церкви и её целях: к этому важному заданию следует приступить как можно скорее.



Г-жа Гиллес вступит в новую должность 1 июля.