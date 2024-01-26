Гаити: все шесть похищенных монахинь освобождены

Освобождены все шесть сестер из монашеской конгрегации Святой Анны и другие заложники, похищенные вооруженными людьми 19 января на Гаити. Об этом сообщает русская служба Vatican News.

Монахини были захвачены вместе с другими двумя пассажирами автобуса, в котором они находились, в Порт-о-Пренсе. По сообщению местных СМИ, похитители запросили выкуп.

Президент Епископской конференции Гаити монсеньор Макс Леройс Месидор выразил признательность всем, кто уделил внимание происшествию и предложил поддержку.

Во время молитвы «Ангел Господень» в прошлое воскресенье Папа Франциск призвал преступников освободить монахинь и вознес молитву о социальном согласии на Гаити, охваченном насилием, от которого страдает народ.

За призывом Святейшего Отца последовало обращение к похитителям со стороны монсеньора Дюма, вице-президента поместной епископской конференции. Он предложил себя в обмен на заложников. После их освобождения прелат заявил: «Это событие еще раз подвергло испытанию нашу веру, которая остается непоколебимой».